Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị quyết 105 được ban hành nhằm thực hiện Kết luận 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong giai đoạn tới.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung hoàn thiện thể chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3/2026. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và định mức số lượng người làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Theo Bộ Nội vụ, việc hoàn thiện các quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đồng thời tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc văn phòng, cục của bộ, ngành theo đúng định hướng của Trung ương.

Với địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh và cấp xã.

Việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế tại địa phương.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn hóa và Thể thao; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, UBND cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo Nghị quyết 105 để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại theo thẩm quyền.

Ngoài ra, việc sắp xếp phải gắn với cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp tình hình thực tế tại từng địa phương.

Riêng đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai, việc sắp xếp, kiện toàn vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Đất đai năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 trong quý 3/2026.