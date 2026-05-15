Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 1 năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước; làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đánh giá toàn diện 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: VGP

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để phục vụ công tác sơ kết, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng báo cáo trung tâm phản ánh toàn diện việc vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở tích hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và đề cương của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bộ Nội vụ được giao xây dựng đề cương báo cáo trung tâm. Bên cạnh đó, các bộ cũng được giao thực hiện các báo cáo chuyên đề quan trọng như phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công; chuyển đổi số, khoa học công nghệ; cơ sở vật chất, tài chính, trụ sở và tình hình sắp xếp tài sản công dôi dư.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện, vừa cập nhật số liệu; nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để bảo đảm tiến độ chung. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Theo Bộ Nội vụ, nhiều bộ đã triển khai tích cực việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, tiến độ ở một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo vẫn còn chậm.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sơ kết phải phản ánh đúng thực trạng, làm rõ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; đồng thời đánh giá hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau 1 năm triển khai.

Trước đó, chiều 14/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và nội dung dự thảo báo cáo sơ kết.

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Chỉ đạo gồm 37 thành viên, thường trực Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc là Trưởng Ban Chỉ đạo.