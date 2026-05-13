Bà Đ.L. cho biết đã có 4,5 năm làm hợp đồng không xác định thời hạn tại Phòng Chính trị và công tác học sinh sinh viên, Văn thư lưu trữ của một trường đại học, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thêm 2 năm làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Hiện bà muốn xin được tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã ở vị trí văn thư lưu trữ. Bà L. băn khoăn không biết thời gian công tác tại trường đại học của bà có được tính để đủ điều kiện tiếp nhận viên chức theo quy định hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 85/2023) về tiếp nhận vào viên chức.

Theo quy định, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng được quyết định tiếp nhận vào viên chức đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định pháp luật.

Thời gian công tác được tính là thời gian làm chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không tính thời gian tập sự theo quy định. Trường hợp có thời gian công tác không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn.

Ngoài ra, Nghị định số 115/2020 cũng quy định các trường hợp khác được xem xét tiếp nhận vào viên chức như cán bộ, công chức cấp xã; người từng là cán bộ, công chức, viên chức được điều động sang cơ quan khác; người có trình độ tiến sĩ; người có tài năng đặc biệt hoặc người học theo chế độ cử tuyển.

Theo Bộ Nội vụ, trường hợp của bà L. nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì đủ điều kiện để xem xét tiếp nhận vào viên chức. Tuy nhiên, việc tiếp nhận còn phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí việc làm, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và thuộc thẩm quyền của cơ quan tuyển dụng.

Bộ Nội vụ đề nghị bà L. liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định.