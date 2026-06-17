Sáng nay, chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết kết quả sau một năm hoạt động tích cực hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Thay đổi rõ nhất là sự phối hợp giữa các đơn vị thuận lợi hơn khi những lĩnh vực có liên quan chặt chẽ được đưa về cùng một cơ quan quản lý.

"Sau một năm hợp nhất, công việc phối hợp thuận lợi hơn, sự gắn kết giữa các đơn vị cũng tốt hơn rất nhiều. Nhiều anh em chia sẻ rằng biết thế này thì nên hợp nhất sớm hơn", ông Điệp nói.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Khương Trung

Trước đây, các lĩnh vực như tài nguyên nước, thủy lợi, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, đất đai, lâm nghiệp hay bảo tồn đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan khác nhau. Việc xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện phải qua nhiều đầu mối.

Sau khi hợp nhất, việc xây dựng chính sách, ban hành quy định và tổ chức thực hiện được tiến hành đồng bộ hơn. Nhiều quy định liên ngành đã được rà soát, thống nhất, hạn chế tình trạng chồng chéo.

Giảm 45% đầu mối sau hợp nhất

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, việc hợp nhất tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và tinh gọn tổ chức.

Số lượng đầu mối trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện giảm khoảng 45% so với tổng số đầu mối của hai bộ trước đây. Bộ sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

"Mục tiêu là tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính", ông Điệp cho biết.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho hay sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được phân định rõ hơn. Các đơn vị chuyên ngành tập trung xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát theo phân cấp.

Nhiều lĩnh vực liên thông được giao một đầu mối chủ trì quản lý, trong khi địa phương được phân cấp mạnh hơn để chủ động xử lý công việc phù hợp với thực tiễn.

Theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, một trong những lợi ích lớn nhất của việc hợp nhất là khắc phục tình trạng quản lý phân tán, chồng chéo ở nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, thủy lợi, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học hiện được quản lý thống nhất hơn. Chẳng hạn, quản lý đất đai được gắn với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; quản lý tài nguyên nước gắn với thủy lợi; công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được điều phối đồng bộ hơn.

Việc đưa các lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi về cùng một cơ quan quản lý cũng tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Đánh giá sau một năm hoạt động, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, mô hình bộ đa ngành đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, xuất khẩu nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.