Trong buổi họp báo bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhân dân trong bối cảnh sáp nhập xã, phường khiến địa bàn rộng hơn.

Đây cũng là vấn đề trăn trở đã được Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đưa ra tại buổi thảo luận ngày 11/5.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo: MTTQ Việt Nam sẽ từng bước hình thành lực lượng nòng cốt để nắm tình hình nhân dân

Ông Cao Xuân Thạo cho biết đây là vấn đề thực tế, đang đặt ra nhiều khó khăn. Bởi sau sáp nhập, tại nhiều địa phương, nhất là vùng núi, vùng sâu vùng xa, khoảng cách địa lý rất lớn, có nơi phải di chuyển hàng chục kilomet mới tiếp cận được người dân. Trong điều kiện thiên tai, bão lũ hoặc địa bàn khó khăn, việc nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân càng phức tạp hơn.

“Đây không chỉ là vấn đề tập hợp ý kiến nhân dân mà còn là bài toán về phương thức tiếp cận, nắm bắt tình hình nhân dân trong điều kiện địa bàn rộng hơn sau sáp nhập”, ông nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết MTTQ đang triển khai một số giải pháp để khắc phục khó khăn này.

Trước hết, MTTQ Việt Nam sẽ từng bước hình thành lực lượng nòng cốt để nắm tình hình nhân dân. Theo ông Cao Xuân Thạo, việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của người dân là phương thức hoạt động cơ bản của MTTQ Việt Nam hiện nay.

“Chỉ khi nắm chắc tình hình, lắng nghe được ý kiến của nhân dân thì Mặt trận mới có thể thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân” - ông nhấn mạnh.

Về phương thức triển khai, ông cho biết việc nắm bắt tình hình trước mắt vẫn phải dựa vào con người, thông qua hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

“Chính lực lượng này mới có điều kiện đến từng nhà, tiếp xúc từng người dân, lắng nghe từng ý kiến cụ thể” - ông nói, đồng thời cho rằng vấn đề quan trọng là phải duy trì việc phản ánh thông tin thường xuyên, kịp thời và chính xác.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác nắm bắt dư luận và tiếp nhận ý kiến nhân dân.

Theo ông Cao Xuân Thạo, hiện nền tảng “Mặt trận số” đã kết nối với tất cả tổ chức thành viên tại 63 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, với khoảng 50.000 tài khoản truy cập thường xuyên. Ông kỳ vọng nền tảng này sẽ tiếp tục được mở rộng, trở thành kênh quan trọng giúp MTTQ Việt Nam nắm bắt thông tin từ cơ sở nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam dự kiến triển khai mô hình “Thôn số” nhằm tăng cường kết nối cộng đồng và tương tác với người dân trên môi trường số. Theo ông, đây sẽ là kênh để Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư lắng nghe, trao đổi và tiếp nhận ý kiến người dân thông qua các ứng dụng số.

“Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện giao tiếp hiện đại để lắng nghe ý kiến nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời hơn” - ông Cao Xuân Thạo cho biết.