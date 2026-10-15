Nhiều người không thích ăn ức gà vì khô, nhạt nhưng đây lại là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tỷ lệ đạm cao và dễ tiêu hóa và có mặt trong nhiều món ăn phòng bệnh tật.

Nhiều người thích ăn đùi gà vì thịt ngon, thơm, đậm vị, trong khi ức gà thường bị chê khô và nhạt. Xét về dinh dưỡng, đùi gà có bổ hơn ức gà không? (Võ Thanh Tuyền - TPHCM).

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Thịt gà, tên thuốc trong y học cổ truyền là kê nhục (thịt gà trống gọi là hùng kê nhục, thịt gà mái gọi là thư kê nhục). Thịt gà có vị ngọt, tính ấm, không độc.

Thịt gà có thể được chế biến cùng một số dược liệu. Ví dụ, thịt gà hầm với tam thất, nấm linh chi hoặc đông trùng hạ thảo để bồi bổ cơ thể; hầm với hạt sen để hỗ trợ người suy dinh dưỡng; nấu cùng lá dâu để bổ âm; kết hợp với đậu đỏ để hỗ trợ tình trạng phù thũng; hầm với ngải cứu dành cho người xanh xao, gầy yếu; kết hợp với hoa hiên trong các bài thuốc dân gian dùng cho bệnh viêm đại tràng.

Thịt gà là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn gia đình. Ảnh: Hoa Linh.

Phần thịt gà thường bị chê nhưng lại giàu dinh dưỡng

Thịt gà được chia thành thịt trắng và thịt sẫm màu, với hàm lượng protein, chất béo và thành phần dinh dưỡng khác nhau. Trong đó, ức gà thường được đánh giá cao nhờ giàu protein, ít chất béo, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng và xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Thịt gà gồm hai nhóm chính: thịt trắng ở vùng ức và thịt sẫm màu ở đùi, cánh và chân. Do có kết cấu mềm, thơm và đậm vị hơn, thịt đùi thường được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ protein trên lượng chất béo, ức gà là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dinh dưỡng trong 100g thịt đã bỏ da Thành phần Đùi gà Ức gà Năng lượng 179 kcal 165kcal Đạm 24,8g 31g Chất béo 8,15g 3,4g Ưu điểm Giàu sắt, kẽm và vitamin B12 hơn Giàu vitamin B6 và Choline

Trong 100g ức gà có khoảng 18g protein và chứa các vitamin nhóm B, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Hàm lượng chất béo tương đối thấp cũng khiến ức gà trở thành thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn của người tập luyện thể thao, người kiểm soát cân nặng và trẻ em trong giai đoạn ăn dặm phù hợp.

Trong khi đó, thịt đùi gà có màu sẫm hơn do chứa nhiều myoglobin - protein giúp vận chuyển và dự trữ oxy trong cơ. Phần thịt này có hương vị đậm đà, ngọt hơn và cung cấp protein cùng vi chất sắt, kẽm nhưng thường chứa nhiều chất béo hơn ức gà, đặc biệt khi ăn kèm da.

Cả ức và đùi gà đều là những thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Giá trị dinh dưỡng thực tế còn phụ thuộc vào phần thịt, cách chế biến và việc có loại bỏ da hay không. Tùy khẩu vị và nhu cầu, bạn có thể chọn ăn phần ức hay đùi gà cho phù hợp.

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