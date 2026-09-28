Tôi thường xuyên sử dụng hành trong các bữa ăn. Ăn nhiều hành có tốt cho sức khỏe không và cần lưu ý gì khi sử dụng? (Hà Linh - phường Thái Bình, Hưng Yên).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Hành lá là gia vị quen thuộc trong gian bếp và xuất hiện trong các món canh, kho, xào, chiên, chả, nhân bánh, dưa hành. Không chỉ giúp món ăn thơm ngon, hành còn chứa một số hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Trong y học cổ truyền, hành được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, các bài thuốc dân gian từ hành không thể thay thế phương pháp điều trị y khoa, đặc biệt với những bệnh cấp tính hoặc nguy hiểm.

Bộ phận thường dùng là toàn cây, trong đó phổ biến nhất là phần củ và lá.

Theo y học cổ truyền, hành có vị cay, ngọt, tính ấm, thường được sử dụng với mục đích hỗ trợ giải cảm, thông khí và làm ấm cơ thể.

Củ hành - loại gia vị quen thuộc trong gian bếp. Ảnh: Hoa Linh.

Một số công dụng được nghiên cứu tác dụng của hành với sức khỏe:

Hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Hành chứa các hợp chất lưu huỳnh và chất chống oxy hóa. Một số thành phần trong hành có hoạt tính kháng khuẩn trong nghiên cứu thực nghiệm. Trong dân gian, hành thường được sử dụng cùng gừng, tía tô trong các món ăn hoặc thức uống khi bị cảm lạnh.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Hành chứa flavonoid, vitamin và một số hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Bổ sung hành vào chế độ ăn đa dạng có thể góp phần cung cấp các chất có lợi cho cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hành chứa chất xơ và các hợp chất có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Có hoạt tính kháng khuẩn

Nhiều hợp chất trong hành được ghi nhận có khả năng ức chế một số loại vi khuẩn trong nghiên cứu phòng thí nghiệm nhưng không đồng nghĩa ăn hoặc đắp hành có thể điều trị nhiễm khuẩn.

Không dùng hành để thay thế thuốc

Một số tài liệu dân gian lưu truyền các cách dùng hành để xử trí ngất, bí tiểu, tắc ruột, đau bụng dữ dội hoặc các tình trạng cấp cứu khác. Những phương pháp này không nên tự thực hiện tại nhà.

Đặc biệt, khi người bệnh bất tỉnh, khó thở, co giật, đau bụng dữ dội, bí tiểu hoàn toàn, nôn ói liên tục hoặc nghi ngờ tắc ruột, cần gọi cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế. Người xung quanh không nên cố bơm, ép hoặc đưa các loại nguyên liệu vào miệng, mũi bệnh nhân vì có thể gây sặc, tổn thương đường thở hoặc làm chậm quá trình cấp cứu.

Lưu ý, hành kiêng kỵ với thịt chó có tính cam ôn (ấm nóng), giàu đạm. Hành (nhất là hành sống hoặc hành tăm) có tính phát tán, nóng hại vị. Khi ăn chung 2 loại thực phẩm trên, tính nhiệt tăng mạnh sinh ra thấp nhiệt, tích tụ độc tố phá hủy hệ tiêu hóa. Hành dùng chung với mật, đường có thể làm mất hương vị món ăn.

Top 3 gia vị trong gian bếp hỗ trợ tiêu hóa Gừng, tỏi và các loại rau thơm như tía tô, kinh giới không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

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