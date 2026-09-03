Tôi thích ăn trứng kho thịt, có thể ăn hằng ngày. Xin bác sĩ tư vấn, món này có làm tăng cholesterol máu không? Người đang bị mỡ máu cao hoặc bệnh tim mạch có cần kiêng trứng? (Võ Thu Hương, TPHCM).

BS.CKII Ong Thị Tố Linh, Phó khoa Nội Tim mạch 1, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM) tư vấn:

Thành phần chính của món ăn gồm thịt lợn, trứng, nước dừa hoặc nước lọc cùng các loại gia vị như đường, nước mắm, hạt nêm. Tùy nguyên liệu và cách chế biến, giá trị dinh dưỡng của món ăn có thể thay đổi đáng kể.

Trong đó, thịt là nguồn cung cấp protein, phần thịt mỡ chứa lượng năng lượng và chất béo cao. Theo số liệu tham khảo, 100g thịt nạc cung cấp khoảng 145 kcal, trong khi 100g thịt mỡ có thể cung cấp 394 kcal và 100g thịt ba chỉ 260 kcal.

Trứng cũng cung cấp protein, chất béo và nhiều vi chất. Một quả trứng gà đem lại 78 kcal, trứng cút 14 kcal và trứng vịt 130 kcal.

Trứng kho thịt - món ăn nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

Như vậy, một khẩu phần thịt kho trứng có thể cung cấp năng lượng khá lớn, nhất là khi món ăn được chế biến với nhiều thịt mỡ, trứng và đường.

Bạn không cần loại bỏ thịt kho trứng khỏi thực đơn mà nên kiểm soát lượng ăn và tần suất sử dụng.

Nếu thường xuyên ăn nhiều thịt giàu chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, đồng thời ăn mặn và dư thừa năng lượng, bạn có thể tăng cân, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố bất lợi đối với sức khỏe tim mạch và làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

Với người đang thừa cân, béo phì, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, việc kiểm soát khẩu phần các món nhiều chất béo, muối và đường càng cần được chú ý.

Một số thay đổi trong nguyên liệu và cách chế biến có thể giúp món ăn quen thuộc giảm bớt năng lượng và chất béo.

Thứ nhất, chọn phần thịt ít mỡ. Thay vì sử dụng nhiều thịt ba chỉ, bạn có thể ưu tiên thịt nạc hoặc điều chỉnh tỷ lệ thịt nạc - thịt mỡ. Một số gia đình cũng có thể thay đổi thực đơn bằng thịt gia cầm bỏ da hoặc cá để đa dạng nguồn protein.

Thứ hai, kiểm soát lượng trứng. Trứng vẫn có giá trị dinh dưỡng nhưng không nên ăn quá nhiều trong cùng một bữa, đặc biệt khi khẩu phần đã có nhiều thịt.

Thứ ba, giảm muối và đường. Nước mắm, hạt nêm và các gia vị chứa muối cần được sử dụng vừa phải. Lượng đường khi kho cũng nên giảm, tránh tạo thành món ăn vừa nhiều năng lượng vừa có vị quá đậm.

Thứ tư, cân nhắc cách sử dụng nước dừa. Người chế biến có thể dùng nước lọc để kho nếu muốn giảm thêm lượng đường và năng lượng từ món ăn.

Một mẹo khác là sau khi kho, bạn có thể để món ăn nguội khiến phần mỡ đông lại và dễ dàng loại bỏ bớt trước khi hâm nóng dùng tiếp.

Một khẩu phần ăn hợp lý nên được cân đối với các nhóm thực phẩm khác thay vì chỉ tập trung vào thịt kho trứng. Người dân nên ăn kèm nhiều rau xanh, củ quả; kiểm soát lượng cơm và hạn chế thêm các món chiên, xào nhiều dầu mỡ trong cùng bữa.

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