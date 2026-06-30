"Biến cỏ thành vàng"

Tại thôn Hoàng Lâm Thụ, trấn Vạn Hòa, huyện Tùy, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), mỗi sáng, khi ánh nắng vừa chiếu qua mái nhà kính rộng 300m², Hứa Thúy Lâm lại bắt đầu công việc quen thuộc. Bà kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, quan sát từng chiếc lá lan và ghi lại số liệu sinh trưởng, trang 163 đưa tin.

Ít ai nghĩ rằng những khóm lan từng bị xem là “cỏ dại trong sân nhà” lại có ngày trở thành nguồn thu nhập giúp người dân địa phương thay đổi cuộc sống.

Hứa Thúy Lâm hiện là Chủ tịch Hội Phụ nữ thôn Hoàng Lâm Thụ, đồng thời là người sáng lập Hợp tác xã chuyên trồng lan Phú Thảo. Trong 5 năm, bà đã biến niềm yêu thích với hoa lan thành một ngành nghề có quy mô, đưa cả thôn bước vào con đường phát triển kinh tế đặc sắc.

Người phụ nữ làm giàu từ cây hoa lan giúp nhiều người dân địa phương thay đổi cuộc sống. Ảnh: 163

Trước năm 2020, người dân Hoàng Lâm Thụ vốn có truyền thống trồng lan nhưng chủ yếu theo hình thức tự phát. Mỗi nhà trồng một ít, kỹ thuật chăm sóc chưa đồng đều, giống lan lẫn lộn, thị trường tiêu thụ hạn chế.

Dù địa phương được biết đến với danh hiệu “quê hương huệ lan Trung Quốc”, cây lan vẫn chưa thực sự giúp người dân nâng cao thu nhập.

Nhận thấy tiềm năng đó, Hứa Thúy Lâm quyết định đứng ra thay đổi. Năm 2020, bà thành lập Hợp tác xã trồng lan Phú Thảo, định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuẩn hóa quy trình.

Khởi đầu không hề dễ dàng. Thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm quản lý đều là những bài toán khó. Nhưng Hứa Thúy Lâm không bỏ cuộc. Bà tích cực tìm kiếm chính sách hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi và đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,8 tỷ đồng) để xây dựng nhà kính lan tự động.

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, quạt thông gió, rèm nước làm mát… giúp cây lan được chăm sóc trong môi trường ổn định, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Sau nhiều năm thử nghiệm, hợp tác xã đã phát triển thành công hơn 10 giống lan quý.

Nhiều chậu lan cao cấp có giá từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Những cây lan từng chỉ là thú chơi trong sân nhà đã trở thành “vàng xanh” giúp người dân tăng thu nhập.

Giúp bà con "đổi đời"

Khi mô hình dần phát triển, Hứa Thúy Lâm không giữ riêng bí quyết mà lựa chọn chia sẻ với bà con. Bà xây dựng mô hình “hợp tác xã + nông hộ”, miễn phí hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giống cây, hỗ trợ người dân trong quá trình chăm sóc.

Những phụ nữ ở lại quê, các hộ khó khăn cũng được ưu tiên việc làm tại hợp tác xã. Nhờ đó, hơn 30 phụ nữ và lao động địa phương có công việc ổn định, thêm thu nhập.

Một người dân trong thôn chia sẻ: “Làm việc cùng Chủ tịch Hứa, chúng tôi không cần đi xa vẫn có thể kiếm tiền, lại học được nghề mới. Cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Theo thống kê, mỗi năm hợp tác xã cung cấp hơn 2.000 chậu lan cao cấp, giúp tập thể thôn có nguồn thu ổn định hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 774 triệu đồng), đồng thời thúc đẩy các hộ dân phát triển thêm hàng nghìn chậu lan thương phẩm.

Không chỉ giỏi trồng lan, Hứa Thúy Lâm còn nhanh chóng nắm bắt xu hướng thương mại điện tử. Từ một người phụ nữ quen với công việc đồng áng, bà học cách livestream, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường qua mạng xã hội.

Nhờ các kênh bán hàng trực tuyến, lan của Hoàng Lâm Thụ đã được đưa đến hơn 10 tỉnh, thành trên khắp Trung Quốc, doanh thu bán hàng online mỗi năm vượt 400.000 nhân dân tệ (1,5 tỷ đồng).

Dù bận rộn với việc quản lý hợp tác xã, bà vẫn trực tiếp xuống vườn, hướng dẫn người dân tách cây giống, chăm sóc lan, tìm kiếm giống mới và nghiên cứu thị trường.

“Trong lòng Chủ tịch Hứa luôn có người dân trong thôn. Bà ấy không chỉ là người làm kinh doanh, mà còn là người dẫn đường cho chúng tôi", một người dân địa phương nói.

Từ một người phụ nữ bắt đầu với những chậu lan nhỏ, Hứa Thúy Lâm đã chứng minh rằng chỉ cần có hướng đi đúng đắn, một khu vườn nhỏ cũng có thể tạo nên một ngành nghề lớn.