Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng nêu rõ phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa trong pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu đáp ứng 70% nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên trong Bộ Quốc phòng tương đương với khoảng 59.000 căn hộ. Trong đó Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng, phát triển khoảng 39.000 căn hộ, đề nghị địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khoảng 20.000 căn hộ.

Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, thành thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội trên địa bàn 26 tỉnh, thành với tổng diện tích đất khoảng 335 ha.

Quý 2 năm 2026, dự kiến khởi công một số dự án (tại tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội) tạo ra quỹ nhà ở khoảng 4.774 căn hộ. Dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành và vượt mục tiêu đề án đã được phê duyệt.

Trên địa bàn Quân khu 1, nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khoảng 5.954 căn, trong đó: Nhà ở xã hội là 5.045 căn hộ; nhà ở công vụ là 909 căn hộ. Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 2.177 nhu cầu tương ứng với 2.177 căn hộ (nhà ở xã hội là 1.943 căn hộ; nhà ở công vụ là 234 căn hộ).

Bảo đảm đủ nhu cầu về nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang

Về nhà ở xã hội, Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã thống nhất 5 vị trí khu đất, diện tích khoảng 12,5 ha; đang lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích hơn 2,6 ha, dự kiến xây dựng khoảng 1.024 căn hộ.

Bộ Quốc phòng đã giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định ranh giới, mốc giới vị trí khu đất. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên lập, thẩm định, phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với khu đất...

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm đủ nhu cầu về nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang.

Về nhà ở công vụ, tổng số trong toàn quân trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố là 21.222 căn hộ; trên địa bàn Quân khu 1 có 1.042 căn hộ của các đơn vị; Quân khu 1 đang quản lý, sử dụng là 491 căn hộ (trong đó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 384 căn hộ, Bắc Ninh có 107 căn hộ).

Ngày 27/10/2025, Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 5 năm 2026-2030 gồm 44 dự án trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố với tổng số 6.777 căn hộ (đã được Thủ tướng phê duyệt).

Sau khi hoàn thành kế hoạch nêu trên, lũy kế số lượng căn hộ nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng đạt khoảng 30.000 căn, đáp ứng 80% nhu cầu nhà ở công vụ trong toàn quân.

Trong đó địa bàn Quân khu 1 có 3 dự án với tổng số 300 căn hộ (gồm 2 dự án tại tỉnh Bắc Ninh, 1 dự án tại tỉnh Thái Nguyên); 1 dự án tại tỉnh Thái Nguyên của cơ quan Quân khu tại Đồng Hỷ, tổng số 108 căn hộ.

Khi triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ phân bổ chỉ tiêu căn hộ bảo đảm cho các cơ quan thuộc Quân khu và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Đồng Hỷ.

Bộ Quốc phòng đã giao cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì rà soát, kiểm tra nhu cầu nhà ở và tổng hợp vị trí, diện tích các khu đất quốc phòng phù hợp để đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong Quân đội, nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.