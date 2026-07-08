Dự thảo luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết rà soát, sửa đổi nội dung quy định liên quan đến Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, chức vụ, chức danh của sĩ quan, sửa đổi quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Cụ thể, dự thảo luật đã xếp chức danh Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn” sang cùng nhóm với các chức danh Tư lệnh, Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân.

Chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “Phó Sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn” được xếp cùng nhóm với các chức danh Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tuyển dụng, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ đối với Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường hồi tháng 2. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai

Bộ Quốc phòng cũng đề xuất bổ sung chức danh thuộc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã vào nhóm chức vụ, chức danh của sĩ quan. Cụ thể, chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn.

Chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn.

Hạn tuổi cao nhất thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan

Lý giải về cách sắp xếp này, Bộ Quốc phòng cho biết cả nước đã giải thể 694 Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, thành lập khoảng 140 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (mỗi tỉnh tổ chức từ 3 đến 6 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa bàn). Cả nước cũng giải thể 44 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, thành lập 30 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, đơn vị tương đương cấp sư đoàn, giữ nguyên trần quân hàm.

Trong Nghị định của Chính phủ quy định chức vụ, chức danh tương đương; chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân của sĩ quan QĐND Việt Nam thì chức vụ, chức danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố và tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng, tương đương Tư lệnh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển Việt Nam (trừ Hà Nội và TPHCM).

Theo các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu thì Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã tương đương Tiểu đoàn trưởng, trần quân hàm Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương đương Phó Tiểu đoàn trưởng, trần quân hàm Thiếu tá.

Vì vậy, việc bổ sung như dự thảo nhằm quy định đầy đủ các chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan trong Quân đội.

Đáng chú ý, dự thảo đã bỏ quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Thay vào đó, hạn tuổi của chức danh này sẽ được tính vào chung hạn tuổi của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm. Bởi biên chế Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan trong QĐND Việt Nam nên hạn tuổi cao nhất thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan.

Hiện nay, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm như sau: cấp úy 50, thiếu tá 52, trung tá 54, thượng tá 56, đại tá 58, cấp tướng 60 tuổi.