Bộ Quốc phòng mới đây nhận được kiến nghị của cử tri TPHCM với nội dung trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, việc xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại là yêu cầu cấp thiết. Từ đó, cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục có giải pháp đồng bộ để xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tác động nhiều mặt đến môi trường an ninh toàn cầu; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển, đảo tiếp tục căng thẳng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra xung đột.

Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, căng thẳng thương mại, thảm họa thiên tai, dịch bệnh tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của các nước.

Tình hình trong nước cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội giữ vững và phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh thường xuyên được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm phi chính trị hóa quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Do đó, việc xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại là yêu cầu cấp thiết.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và các đại biểu tham quan khu trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật không người lái trong ngày thành lập Cục Phương tiện không người lái cùng các lữ đoàn trực thuộc hôm 11/6. Ảnh: VGP

Để xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp.

Cụ thể, quân đội tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo...

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức biên chế trong toàn quân, nhất là điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương gắn với chính quyền địa phương 2 cấp. Một số đơn vị, binh chủng chiến đấu được thành lập mới nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong xu thế chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, hiện đại, thông minh.

Quân đội cũng tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập sát với từng đối tượng, loại hình đơn vị, nâng cao năng lực chỉ huy hiệp đồng quân binh chủng.

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ làm chủ vũ khí trang bị hiện đại cũng là nhiệm vụ được Quân đội đề ra.

Một giải pháp khác được Bộ Quốc phòng đặt ra là kết hợp chặt chẽ giữa điều chỉnh tổ chức biên chế, đào tạo nguồn nhân lực với sản xuất, mua sắm vũ khí trang bị hiện đại, từng bước nghiên cứu, chế tạo, làm chủ các công nghệ hiện đại, công nghệ “lõi” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không triển khai hướng dẫn về biên chế của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị ban hành hướng dẫn và quy định rõ về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Bộ Quốc phòng cho biết, sau 1 năm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm từ cấp bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố, quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng.

Toàn quân thống nhất cao về chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các tổ chức quân sự địa phương đã điều chỉnh từng bước ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đề án tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nghị quyết số của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã là lực lượng thường trực và đã điều chỉnh cơ bản chức năng, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương thuộc ban chỉ huy phòng thủ khu vực về ban chỉ huy quân sự cấp xã và bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ huy phòng thủ khu vực thành trung đoàn bộ binh và trung đoàn bộ binh khung thường trực, trực thuộc bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương.

Do vậy, Bộ Quốc phòng không triển khai hướng dẫn về tổ chức biên chế và ban hành chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ huy phòng thủ khu vực.