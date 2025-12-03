Theo hãng tin CNN, Bộ Quốc phòng Đức ngày 2/12 đã thừa nhận việc hàng chục nghìn viên đạn của quân đội nước này bị đánh cắp trong tuần trước.

"Đây là một sự cố rất nghiêm trọng, loại đạn dược này không được phép rơi vào tay kẻ xấu. Lô đạn trên được giao cho một công ty vận tải dân sự phụ trách và đã bị lấy cắp vào rạng sáng 25/11 ở thành phố Burg, bang Saxony-Anhalt", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

Hàng chục nghìn viên đạn của quân đội Đức bị đánh cắp. Ảnh: HMB Media

Bộ Quốc phòng cho rằng lỗi nằm ở đơn vị vận chuyển vì tài xế chở lô đạn dược đã tự ý nghỉ qua đêm tại một khách sạn không đảm bảo an ninh. Khi được gửi tới căn cứ và kiểm kê, quân đội đã phát hiện 20.000 viên đạn "không cánh mà bay", bao gồm 10.000 viên đạn súng ngắn và 9.900 viên đạn huấn luyện súng trường.

Ở thời điểm này, quân đội Đức đang phối hợp với cảnh sát địa phương để truy tìm thủ phạm của vụ trộm. Một số kênh truyền thông của Đức nhận định, đây không phải là một vụ đánh cắp ngẫu nhiên mà đã được lên kế hoạch kỹ càng, nhắm đúng vào thời điểm tài xế dừng xe.

Quân đội Đức từng ghi nhận các vụ thất thoát đạn dược khác trong năm nay, nhưng không vụ nào nghiêm trọng bằng lần này. Vụ trộm xảy ra trong bối cảnh Berlin đang nỗ lực tăng cường năng lực quân sự sau nhiều năm đầu tư chậm chạp.