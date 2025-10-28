Tờ Politico hôm 27/10 trích dẫn các tài liệu nội bộ của Chính phủ Đức tiết lộ thông tin trên. Kế hoạch tái vũ trang là một phần trong chiến dịch quân sự hóa rộng lớn hơn trong Liên minh châu Âu (EU).

Các tài liệu đã nêu chi tiết kế hoạch cho nhiều dự án cung cấp vũ khí và trang thiết bị mới cho toàn bộ lực lượng gồm lục quân, không quân, hải quân, không gian và mạng của Bundeswehr.

Tiêm kích Tornado của Không quân Đức. Ảnh: Telegraph

Kế hoạch liệt kê khoảng 320 dự án mới, trong đó khoảng 1/2 số tiền sẽ được chuyển cho các nhà sản xuất vũ khí Đức. Cụ thể, Rheinmetall sẽ cung cấp xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược trị giá hàng chục tỷ USD. Trong khi đó, Diehl Defense dự kiến ​​sẽ cung cấp các tên lửa IRIS-T.

Các khoản chi tiêu cho vệ tinh, máy bay không người lái (UAV) và chương trình hải quân cũng đã được tính toán. Khoảng 14 tỷ Euro (hơn 16,3 tỷ USD) sẽ được phân bổ cho các dự án không gian bao gồm một mạng lưới liên lạc quân sự quỹ đạo thấp, trong khi những khoản tiền khác sẽ được dành cho hệ thống trinh sát và tuần tra mới. Khoản đầu tư của Đức còn bao gồm chi phí mua các vũ khí do Mỹ sản xuất như tiêm kích F-35 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Tờ Politico cho hay, các hợp đồng lớn vẫn sẽ cần được ủy ban ngân sách của Quốc hội Đức phê duyệt sau khi sẵn sàng triển khai. Berlin đã thay đổi các quy tắc ngân sách để cho phép chi tiêu quốc phòng dài hạn vượt quá quỹ 100 tỷ Euro (gần 116,6 tỷ USD) được tạo ra, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết đưa Bundeswehr trở thành "đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu". Berlin đã đặt ra hạn chót là năm 2029 để Bundeswehr đạt được trạng thái "sẵn sàng chiến đấu" trước mối đe dọa từ phía Nga. Moscow xem đây là những tuyên bố "vô lý" nhằm biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự của phương Tây.

Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 cho Ukraine sau Mỹ. Nước này đã gửi các xe tăng Leopard được quân đội Ukraine sử dụng trong chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga.

Nỗ lực đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội diễn ra trong bối cảnh Đức đang phải đối mặt với sự suy giảm "nghiêm trọng” về kinh tế, khi tăng trưởng trì trệ và nền công nghiệp bị suy yếu.