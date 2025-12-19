Khu biểu tượng được xây dựng nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các nước anh em và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng đại sứ, đại diện các nước cắt băng khánh thành

Công trình gồm 5 cụm tượng biểu trưng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia - những quốc gia đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình trong những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, gian khổ, góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Việc xây dựng khu công trình biểu tượng xuất phát từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam; đồng thời, thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị giữa các dân tộc, vì hòa bình, độc lập và phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước gian khổ nhưng hết sức vẻ vang, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các nước anh em và bạn bè quốc tế, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia.

Các đại biểu đặt hoa tưởng niệm tại các cụm tượng đài

Sự hỗ trợ ấy không chỉ là nguồn lực vật chất to lớn, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Trong từng trận đánh, từng tuyến đường, từng trang sử kháng chiến vẻ vang của dân tộc Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn có dấu ấn sâu đậm của nghĩa tình quốc tế cao cả.

"Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại đã khẳng định một chân lý mang tầm thời đại: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Người luôn coi việc xây dựng, củng cố và phát triển tình đoàn kết quốc tế là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến không chỉ là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của toàn dân tộc, mà còn là kết quả của sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, trong sáng và thủy chung của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bạn bè quốc tế tiến bộ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại biểu tại các cụm tượng đài

Với nhiều hình thức phong phú, sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần, từ trang bị, kỹ thuật, đào tạo cán bộ, chuyên gia, đến sự ủng hộ chính trị, ngoại giao, cùng sự hy sinh xương máu của bạn bè quốc tế đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và son sắt.

Theo Thứ trưởng, đó là những giá trị lịch sử, tinh thần nhân văn, mãi mãi được nhân dân Việt Nam trân trọng, ghi nhớ và bồi đắp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ, 5 cụm tượng là công trình của tình cảm, của ký ức lịch sử và của nghĩa tình quốc tế sâu nặng. Công trình được kết tinh, khắc họa và tôn vinh từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Công trình được triển khai với sự vào cuộc đầy quyết tâm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; sự tâm huyết, sáng tạo của các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà điêu khắc, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ và người lao động...

Sau hơn 5 tháng thi công, toàn bộ công trình khu biểu tượng đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật, truyền tải trọn vẹn thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.

Các tượng đài trong khu công trình biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định, cụm tượng được khánh thành không chỉ là một công trình văn hóa, lịch sử, mà còn thể hiện một thông điệp rõ ràng, nhất quán của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế: Việt Nam luôn trân trọng quá khứ, thủy chung, nghĩa tình, và kiên định con đường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đây sẽ là một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn rằng, từ nơi đây, tinh thần đoàn kết quốc tế sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng, hun đúc trách nhiệm và khát vọng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, bạn bè quốc tế.