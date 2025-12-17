Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành Thông tư nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo thẩm quyền của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, Thông tư hướng dẫn việc kê khai, tính và khấu trừ thuế đối với các trường hợp chuyển đổi phương pháp khoán từ ngày 1/1/2026.

Bộ Tài chính cho biết, hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đề xuất tại dự thảo Thông tư nhằm đáp ứng các sửa đổi về chính sách đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) và cắt giảm thủ tục hành chính, các thành phần hồ sơ, chỉ tiêu khai thuế không cần thiết; đảm bảo hồ sơ, mẫu biểu kê khai đơn giản.

Cụ thể, bổ sung mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT đối với cá nhân, hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế TNCN trên thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) để đáp ứng quy định tại Luật Thuế TNCN.

Dự thảo Thông tư mới đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục trong hồ sơ khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Lê

Hồ sơ khai thuế các trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNCN hoặc nộp thuế TNCN theo phương pháp tính trên doanh thu đã cắt giảm một số thủ tục hành chính.

Cụ thể, cắt giảm bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ mẫu 01-2/BK-HĐKD gồm các thông tin nhập, xuất, tồn hàng hóa, chi phí nhân công, điện, nước, viễn thông, mặt bằng, quản lý... do cơ quan thuế có thông tin hàng hóa mua vào, bán ra trên dữ liệu hóa đơn điện tử và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện ghi chép sổ sách kế toán về doanh thu, chi phí. Rà soát cắt giảm các chỉ tiêu về đăng ký thuế, về khảo sát thông tin kinh doanh... trên tờ khai.

Cụ thể, Điều 3 dự thảo Thông tư hướng dẫn hồ sơ kê khai doanh thu và kê khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Hồ sơ kê khai doanh thu, khai thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ/cá nhân kinh doanh:

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT, TNCN, hồ sơ khai thuế là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD).

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế TNCN theo thuế suất nhân doanh thu tính thuế, hồ sơ khai thuế GTGT, TNCN là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế TNCN bằng thu nhập tính thuế nhân thuế suất:

- Hồ sơ khai thuế GTGT là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD.

- Hồ sơ khai thuế TNCN là tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT.

Hồ sơ kê khai doanh thu, khai thuế GTGT, thuế TNCN đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay:

Đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức, hồ sơ là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD-TCKT.

Đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, hồ sơ là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD-TCKT.

Đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, hồ sơ gồm:

- Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) theo mẫu số... ban hành kèm theo Thông tư này (kê khai toàn bộ cá nhân có phát sinh doanh thu trong năm tính thuế, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường, hồ sơ là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD.

Đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm, hồ sơ là tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-CNKD.

Đối với cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, hồ sơ là tờ khai đối với hoạt động cho thuê bất động sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế/tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự) theo mẫu số 01/BĐS.

Tất cả các hồ sơ, tờ khai theo mẫu đều được ban hành kèm theo Thông tư này.