Luật Quản lý thuế 2019 quy định, hộ kinh doanh chỉ cần thông báo tài khoản ngân hàng được sử dụng để nộp thuế điện tử.

Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định quy định về khai, tính, khấu trừ và nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ các quyền và trách nhiệm khác của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như phải tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đồng thời, có trách nhiệm sử dụng cũng như cung cấp sổ sách, hóa đơn, phần mềm quản lý bán hàng và các tài liệu liên quan khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra.

Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh phải kê khai mọi số tài khoản liên quan đến sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế. Ảnh: Nguyễn Lê

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, dự thảo yêu cầu hộ và cá nhân cư trú kê khai, nộp các loại thuế như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế.

Ngoài ra, các cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin định danh, gồm mã số thuế hoặc số định danh cá nhân đối với công dân Việt Nam; số hộ chiếu hoặc thông tin định danh do nước ngoài cấp đối với cá nhân là người nước ngoài.

Đồng thời, cung cấp tài liệu phục vụ xác định nghĩa vụ thuế và các thông tin bắt buộc khác cho tổ chức vận hành nền tảng thương mại điện tử theo quy định.

Trong khi đó, với cơ quan thuế, Bộ Tài chính yêu cầu phải có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hướng dẫn chính sách thuế, thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế bằng các hình thức phù hợp; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, nền tảng kê khai, nộp thuế điện tử.

Thiết lập các kênh hỗ trợ người nộp thuế như đường dây nóng, bộ phận tư vấn trực tiếp, phản hồi trực tuyến. Công khai quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ, biểu mẫu, tỷ lệ tính thuế, thuế suất, mức phạt (nếu có) để người nộp thuế dễ theo dõi và thực hiện.

Trường hợp cần kiểm tra, làm việc trực tiếp, cơ quan thuế phải thông báo trước, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Không được yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp lại thông tin, hồ sơ đã có trong hệ thống hoặc đã được cơ quan khác xác nhận.

Cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo nguyên tắc minh bạch, thuận tiện, không phát sinh thêm thủ tục ngoài quy định. Đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nộp thuế trong nội bộ ngành; kịp thời chấn chỉnh, xử lý trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu.

Dự kiến nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.