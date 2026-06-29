Khoản 3 Điều 82 Nghị định số 168/2025 của Chính phủ quy định, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Bộ Tài chính làm rõ trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Huế

Một hộ kinh doanh muốn hỏi Bộ Tài chính quy định trên được hiểu như thế nào theo hai cách hiểu sau?

Cách hiểu 1: Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ mà các hoạt này đều yêu cầu có mức thu nhập thấp theo Quyết định của UBND thì sẽ không cần đăng ký hộ kinh doanh.

Cách hiểu 2: Chỉ quy định các dịch vụ có thu nhập thấp theo Quyết định của UBND và các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối, những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ (không phân định quy mô lớn/nhỏ, mức doanh thu,...) thì đều không cần đăng ký hộ kinh doanh.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Nghị định số 168/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập đáp ứng quy định về mức thu nhập thấp do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thì không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.