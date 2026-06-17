Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn những nội dung hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD/CNKD) cần thực hiện ngay khi mới ra kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định, cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Một số trường hợp không bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh gồm:

- Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp theo mức quy định của từng địa phương (trừ ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

- Cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.

- Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ trường hợp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

HKD/CNKD có thể đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc đến trực tiếp Trung tâm hành chính công tại UBND phường, xã nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Để hoạt động đúng quy định ngay từ đầu, hộ kinh doanh mới thành lập cần thực hiện 7 thủ tục quan trọng. Ảnh: Nguyễn Lê

Đăng ký thuế

Hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký hộ kinh doanh thì phải đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Đăng ký tài khoản thuế điện tử

HKD/CNKD cần tải ứng dụng eTax Mobile trên CH Play hoặc App Store, đăng ký tài khoản thuế điện tử và kích hoạt tài khoản để sử dụng.

Người nộp thuế có thể đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử đã được cấp hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID.

Tài khoản này được sử dụng để thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và tra cứu nghĩa vụ thuế.

Mở tài khoản ngân hàng và thông báo cho cơ quan thuế

Cơ quan thuế khuyến nghị hộ kinh doanh mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Việc này giúp tách bạch dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh, đồng thời thuận tiện cho thanh toán, kê khai thuế và giao dịch điện tử.

HKD/CNKD mới ra kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 01/BK-STK kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026 và phải thông báo lại khi có thay đổi.

Thông báo được gửi qua ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống dịch vụ công của ngành Thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

HKD/CNKD có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với HKD/CNKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp doanh thu năm 2025 chưa vượt 1 tỷ đồng hoặc mới ra kinh doanh trong năm 2026 nhưng doanh thu trong năm vượt ngưỡng 1 tỷ đồng thì phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế vượt ngưỡng.

Thực hiện ghi chép sổ sách theo quy định

Kê khai, nộp thuế đúng hạn

Nghĩa vụ thuế của HKD/CNKD được xác định dựa trên doanh thu thực tế phát sinh trong năm dương lịch, lấy ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng/năm để phân định nghĩa vụ thuế.

HKD/CNKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên hoặc thuế bảo vệ môi trường thì nghĩa vụ thuế được thực hiện theo quy định của từng sắc thuế tương ứng.

Về thời hạn kê khai, trường hợp mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm phải thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh 2 lần, gồm lần thứ nhất chậm nhất ngày 31/7 cùng năm và lần thứ hai chậm nhất ngày 31/1 năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp mới ra kinh doanh trong 6 tháng cuối năm thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất ngày 31/1 năm dương lịch tiếp theo.

Nếu doanh thu lũy kế phát sinh vượt 1 tỷ đồng thì phải thực hiện khai thuế kể từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng.

Hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống dịch vụ công của ngành thuế.

Theo cơ quan thuế, việc chuyển sang cơ chế “tự khai - tự nộp” không chỉ là thay đổi về thủ tục thuế mà còn là bước chuyển sang môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và công bằng hơn. Việc chuẩn bị sớm và thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ giúp hộ kinh doanh hạn chế rủi ro, tránh bị xử phạt và yên tâm phát triển lâu dài.