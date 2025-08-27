Đề xuất giảm thuế với 4 mã vàng trang sức, mỹ nghệ

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan vừa được công bố.

Nội dung chính của dự thảo là giảm thuế suất xuất khẩu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc bốn mã HS (7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) từ 1% xuống 0%.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này, tại cả 4 mã hàng, năm 2024 là 332,2 triệu USD, giảm 4,95% so với năm 2023 (349,5 triệu USD). Trong đó, 3/4 mã hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, 1/4 mã có kim ngạch xuất khẩu giảm.

Cụ thể, đồ trang sức tăng từ 211 triệu USD năm 2023 lên 317,9 triệu USD năm 2024; bộ phận của đồ trang sức tăng từ 9,6 triệu USD lên 11,9 triệu USD; các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc tăng từ 442.000 USD lên 502.000 USD. Riêng nhóm đồ kỹ nghệ và bộ phận của đồ kỹ nghệ giảm mạnh từ 128,4 triệu USD xuống còn 1,8 triệu USD, tức giảm 98,6%.

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ. Ảnh: Nguyễn Huế

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ xem xét điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với 4 mã hàng vàng trang sức, mỹ nghệ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá cả tăng cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án này, số thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm khoảng 3,3 triệu USD/năm (khoảng 79 tỷ đồng/năm, tính trên kim ngạch xuất khẩu năm 2024).

Vàng nguyên liệu khan hiếm, chênh lệch giá thế giới

Theo cơ quan soạn thảo, ngành vàng nói chung và vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng thời gian qua có nhiều biến động về giá cả, cung cầu trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy, giá vàng thế giới quý IV/2024 tăng khoảng 28-30% so với đầu năm (cao nhất kể từ năm 2010) và tiếp tục lập đỉnh mới khi sang năm 2025. Tính trung bình quý I/2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 38-39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm 2025, chỉ số giá vàng trong nước so với tháng liền kề trước đó và so với cùng kỳ năm trước liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, so với tháng liền kề trước đó, chỉ số giá vàng tháng 2/2025 tăng 4,72%; tháng 3/2025 tăng 4,68%; tháng 4/2025 tăng 10,54%; tháng 5/2025 tăng 10,47%; riêng tháng 6/2025, chỉ số giá vàng trong nước giảm nhẹ 1,27%. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng lần lượt qua các tháng là 32,57%; 32,68%; 37,14%; 45,95% và 48,01%. Bình quân 6 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 37,4%.

Bộ Tài chính cho biết, giá của mặt hàng đồ trang sức biến động cùng chiều với giá vàng trong nước.

Cụ thể, tháng 2/2025 tăng 4,32% so với tháng trước; tháng 3/2025 tăng 3,73%; tháng 4/2025 tăng 7,32%; tháng 5/2025 tăng 10,64%; riêng tháng 6/2025 giảm 1,34%.

Sự biến động về giá vàng thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ vàng toàn cầu, đặc biệt là đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo báo cáo của WGC, tổng nhu cầu toàn thế giới đối với vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2024 đạt 1.877 tấn (giảm 11% so với năm 2023) và quý I/2025 đạt 380 tấn (giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024).

Tại Việt Nam, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ đạt 13,22 tấn (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023 - mức giảm lớn nhất trong khu vực ASEAN).

Thời gian qua, để hỗ trợ cho ngành sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước, Nghị định số 26/2023 của Chính phủ đã quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với mặt hàng vàng chưa gia công (vàng nguyên liệu) nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ từ năm 2012 đến nay. Các doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu từ thị trường trong nước đang trong tình trạng khan hiếm, giá cả chênh lệch cao so với giá vàng thế giới.

Bộ Tài chính cho biết, từ giữa tháng 4/2025, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, đạt đỉnh vào giữa tháng 5 khi giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi tới 19 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn chênh lệch gần 14 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này làm giảm khả năng cạnh tranh của vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết.