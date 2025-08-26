Giá vàng trong nước hôm nay 26/8/2025

Giá vàng miếng SJC sáng nay tiếp tục tăng chóng mặt, thêm 500.000 đồng/lượng (mua vào) và 600.000 đồng/lượng (bán ra), giao dịch ở mức 126,1-127,7 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 126.100.000 + 500.000 127.700.000 + 600.000 Doji Hà Nội 126.100.000 + 500.000 127.700.000 + 600.000 Doji TP.HCM 126.100.000 + 500.000 127.700.000 + 600.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 26/8

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh lên mức cao mới.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 119.600.000 + 500.000 122.100.000 + 500.000 Doji 119.300.000 + 500.000 122.300.000 + 500.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 26/8

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng.

Giá vàng miếng SJC 9999 tăng tiếp 200.000 đồng/lượng chiều bán ra, đẩy giá lên cao kỷ lục 127,1 triệu đồng/lượng. Giá mua vào lại điều chỉnh giảm 300.000 đồng, còn 125,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng cả hai chiều, giao dịch quanh 119,1 - 121,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 Doji giữ nguyên giá so với phiên trước, niêm yết ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2025

Phản ứng trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Fed, bà Lisa Cook, liên quan cáo buộc gian lận thế chấp, giá vàng thế giới sáng nay (26/8, giờ Việt Nam), có lúc vọt lên 3.380 USD, sau đó hạ nhiệt dao động quanh mức 3.371 USD/ounce, tức ngang bằng giá đêm qua.

Lúc 20h (ngày 25/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.371 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.368 USD/ounce.

Giá vàng mở đầu tuần mới tại thị trường Mỹ giảm nhẹ. Thứ Sáu tuần trước, thị trường đã phản ứng tích cực với phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Ông Powell phát đi tín hiệu Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 tới, giúp thị trường chứng khoán phục hồi và gây áp lực lên đồng USD.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại về sự không chắc chắn. Lạm phát tại Mỹ cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Điều này khiến các nhà hoạch định chính sách của Fed chia rẽ về quan điểm cắt giảm lãi suất.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước, đứng ở mức 97,89 điểm.

Giá dầu thô tăng nhẹ và đang giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,337%.

Tại Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang nỗ lực bơm thanh khoản vào hệ thống tài chính để thúc đẩy tăng trưởng. Theo Bloomberg, trong tháng này, PBOC đã bơm ròng 600 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng mua lại, mức cao nhất kể từ tháng 1.

Các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Việc bơm thanh khoản không chỉ giúp thị trường trái phiếu ổn định mà còn khuyến khích các ngân hàng cho vay nhiều hơn.

PBOC cũng đã nâng giá trị tham chiếu của đồng nhân dân tệ lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Động thái này diễn ra sau khi đồng USD suy yếu, cho thấy Trung Quốc muốn ổn định tỷ giá hối đoái để tránh những cú sốc từ bên ngoài.

Theo Bloomberg, đà tăng hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng tiền từ các nhà đầu tư không tìm thấy kênh đầu tư thay thế. Một số nhà phân tích lo ngại đây có thể là dấu hiệu của một "bong bóng" đang hình thành, được gọi là "sự hưng phấn phi lý".

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang đối mặt với nguy cơ giảm phát và nhu cầu nội địa yếu, điều này có thể làm xói mòn sức mạnh của các doanh nghiệp và khiến đợt tăng giá này không bền vững.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, vàng vẫn là kênh trú ẩn hàng đầu trong bối cảnh hiện tại. Triển vọng Fed sớm đảo chiều chính sách sẽ làm suy yếu đồng USD, tạo động lực cho giá vàng. Hơn nữa, những bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn cầu cũng khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi an toàn để bảo vệ tài sản.

Nhà giao dịch độc lập Tai Wong cho rằng, bài phát biểu gần đây của ông Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole là yếu tố quan trọng giúp giá vàng tăng lên.

Ông nhận định, Chủ tịch Fed đã "mở đường" cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Quyết định này đã mang lại sự hỗ trợ cho nhiều loại tài sản, trong đó có vàng.

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng mốc 3.400 USD/ounce sẽ là một rào cản lớn mà giá vàng cần phải vượt qua trong thời gian tới.

Theo ông Ole Hansen, chuyên gia tại Ngân hàng Saxo, thị trường vàng sắp bước vào một giai đoạn tích cực. Sau một mùa hè không có nhiều biến động, giá vàng sẽ được hỗ trợ nhờ chính sách của Fed.

Ông Hansen dự đoán Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Khi lãi suất giảm, đồng USD thường yếu đi, điều này sẽ giúp vàng tăng giá. Giá vàng có khả năng quay lại mức kỷ lục của tháng 4 là trên 3.500 USD/ounce.