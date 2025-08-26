Mở cửa phiên giao dịch 26/8, thị trường chứng khoán (TTCK) chịu áp lực bán khá mạnh sau hai phiên giảm sâu, tổng cộng mất 70 điểm. Tuy nhiên, sau những nhịp đầu rung lắc, sức cầu bắt đáy tăng vọt trở lại với nhiều mã cổ phiếu blue-chips trước khi lan rộng ra toàn thị trường.

Thị trường khép lại phiên giao dịch 26/8 tưng bừng, với chỉ số VN-Index tăng 53,6 điểm (+3,32%) lên 1.667,63 điểm. Như vậy, chỉ còn hơn 30 điểm nữa là VN-Index đạt cột mốc 1.700 điểm - một ngưỡng mà rất ít nhà đầu tư nghĩ tới trước đó.

Tất cả 30 mã cổ phiếu trụ cột đều tăng điểm. VN30 tăng 65,93 điểm (+3,7%) lên 1.849,05 điểm.

Trong đó, có nhiều mã tăng kịch trần và là trụ kéo thị trường đi lên trong suốt phiên. Vinhomes (VHM) tăng trần thêm 6.800 đồng, lên 105.200 đồng/cp. Đây là đỉnh cao lịch sử mới của cổ phiếu này và cũng là lần đầu VHM lên trên ngưỡng 100.000 đồng/cp.

Cổ phiếu Chứng khoán SSI (SSI) cũng tăng trần thêm 2.550 đồng, lên 39.200 đồng/cp. Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tăng trần thêm 1.100 đồng, lên 17.400 đồng/cp. Cổ phiếu Thế giới Di động (MWG) tăng trần 4.800 đồng, lên 73.600 đồng/cp.

Cổ phiếu Vingroup (VIC), do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch, tăng mạnh thêm 4.500 đồng lên 135.500 đồng/cp. Đây cũng là mức cao kỷ lục của cổ phiếu này. Trong phiên có lúc VIC lên 139.900 đồng/cp.

Với mức giá đóng cửa mới, Vingroup có vốn hóa đạt hơn 522 nghìn tỷ đồng (tương đương 19,7 tỷ USD), chỉ còn thấp hơn đôi chút so với vốn hóa của ông lớn số 1 Vietcombank. Hồi cuối tháng 2, VIC có giá chỉ hơn 40.000 đồng/cp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản tăng thêm gần 1 tỷ USD, lên 13,6 tỷ USD tính tới ngày 26/8 theo tính toán của Forbes và đứng thứ 198 trên thế giới. Từ tháng 4 tới nay, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm hơn 7 tỷ USD.

VN-Index tăng vọt sau 2 phiên giảm sâu. Ảnh: HH

TTCK bùng nổ với số mã tăng giá áp đảo với khoảng 600 mã tăng (trong đó có hơn 30 mã tăng trần) và chỉ có 160 mã giảm điểm.

Rất nhiều cổ phiếu ngân hàng có giá đang ở đỉnh cao lịch sử. Ngân hàng Techcombank (TCB) và Vietinbank (CTG) tăng trên 4%. HPG cũng tăng mạnh thêm 1.250 đồng, lên 27.200 đồng/cp.

Trong phiên 26/8, khối ngoại mua ròng hơn 40 triệu cổ phiếu MSB, giá trị gần 700 tỷ đồng. Trước đó, khối ngoại cũng mua nhiều mã cổ phiếu ngân hàng.

Gần đây, khối tự doanh của các công ty chứng khoán tiếp tục mua ròng nhiều mã cổ phiếu như FPT, TCB, HPG, STB và một số mã khác.

Tuy nhiên, thanh khoản trong phiên giảm xuống chỉ còn khoảng 43.500 tỷ đồng trên 3 sàn, giảm khá nhiều so với mức khoảng 50.000-60.000 tỷ đồng trong các phiên trước đó.

Theo ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, thị trường tăng mạnh nhưng cần thêm sự xác nhận của thanh khoản. Nếu trong phiên ngày mai, thanh khoản tạo đỉnh thì xu hướng tăng mới bền vững và bẻ gãy các tín hiệu giảm của hai phiên trước.

Lý do khiến sức cầu bắt đáy vẫn lớn và dòng tiền vẫn đổ vào thị trường, theo ông Kháng, là do lãi suất vẫn đang ở mức thấp, tiền vẫn được bơm vào nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng cao và đầu tư công được đẩy mạnh. Giới đầu tư cũng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết ở mức cao và khả năng TTCK được nâng hạng.

Giới đầu tư cũng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp 17/9 và mở rộng chính sách nới lỏng tiền tệ. Khi đó, tỷ giá USD/VND cũng sẽ ổn định hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gây áp lực lớn lên Fed. Hôm 25/8, ông Trump có động thái chưa có tiền lệ khi tuyên bố sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, đánh dấu bước leo thang căng thẳng sau khi Fed từ chối hạ lãi suất theo yêu cầu của ông.

Ông Nguyễn Hưng, một nhà đầu tư chứng khoán tại Hà Nội, cho rằng, TTCK giảm trong hai phiên qua và chịu áp lực đầu phiên 26/8 là do sóng chốt lời. Tiền vay ký quỹ (margin) vào đầu tư nhiều dẫn tới việc phải bán để giảm margin. Khi về trạng thái cân bằng, có thể thị trường sẽ hình thành con sóng tăng giá tiếp. Hiện tượng điều chỉnh là bình thường.

Dòng tiền không chỉ đổ vào chứng khoán mà cũng vào một số kênh đầu tư khác, trong đó có bất động sản ở một số địa phương và vàng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 26/8 tăng thêm 600.000 đồng, lên kỷ lục mới 127,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn tại Doji tăng lên đỉnh mới: 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng thêm 10 USD, lên 3.377 USD/ounce.