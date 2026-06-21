Trong Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP, đáng chú ý có nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Ở lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nghị quyết bãi bỏ 3 thủ tục, gồm: bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC); bỏ nghiệm thu về PCCC (đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu); bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Cơ quan công an dừng tiếp nhận các thủ tục này từ ngày 20/6. Những hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm này tiếp tục được xử lý và trả kết quả đến hết ngày 30/6.

Công an Đà Nẵng kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: G.X

Theo quy định trước đây, công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về PCCC phải thực hiện 2 thủ tục nối tiếp nhau, gồm thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi được đưa vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng bản chất của 2 thủ tục này đều hướng tới cùng một mục đích là xem xét, đánh giá, đối chiếu việc chấp hành quy định pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng. Vì thế, việc duy trì song song 2 thủ tục là không còn cần thiết.

Theo Bộ Công an, nếu khâu thẩm định thiết kế được thực hiện tốt, đồng thời giao rõ trách nhiệm cho chủ đầu tư, mục tiêu quản lý nhà nước về PCCC vẫn được bảo đảm. Việc kiểm tra khi đó sẽ dựa trên trạng thái hoạt động thực của công trình, với đầy đủ trang thiết bị, con người, hàng hóa, thay vì chủ yếu dựa trên hồ sơ nghiệm thu trên giấy tờ.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Việc kiểm tra khi đó sẽ dựa trên trạng thái hoạt động thực của công trình, với đầy đủ trang thiết bị, con người, hàng hóa, thay vì chủ yếu dựa trên hồ sơ nghiệm thu trên giấy tờ.

Bộ Công an cũng nêu rõ định hướng chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng. Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu PCCC, theo đánh giá của Bộ Công an, sẽ có lợi cho Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian đưa công trình vào sử dụng, giảm áp lực chuẩn bị hồ sơ, điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra nghiệm thu.

Với cơ quan quản lý Nhà nước, việc bỏ thủ tục này giúp giảm áp lực cho lực lượng cảnh sát PCCC, tạo điều kiện để tập trung hơn vào công tác thanh tra, kiểm tra an toàn trong quá trình vận hành thực tế.