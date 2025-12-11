Ngày 10/12, Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (Thành viên Hội Bệnh lý Mạch máu Việt Nam) tiếp nhận bà N.M.L - bệnh nhân đến tái khám tăng huyết áp như thường lệ. Vừa nhìn thấy bác sĩ, người phụ nữ 70 tuổi bật khóc nức nở, kể rằng người con trai mọi khi vẫn đưa bà đi khám đã qua đời đột ngột.

Theo lời bà, người con trai 47 tuổi cũng bị tăng huyết áp giống mẹ, nhiều năm liền uống thuốc đều đặn theo đơn, sức khỏe luôn ổn định, chưa từng gặp biến chứng. Thế nhưng gần đây, anh tham gia một nhóm “chữa lành không cần thuốc” trên mạng xã hội.

Bị thuyết phục bởi những thông điệp sai lệch, anh bỏ thuốc điều trị, thay vào đó uống nước chanh muối hạt liều cao theo “công thức kỳ diệu” mà cộng đồng này chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm còn khuyên các thành viên “phơi nắng chữa bệnh”. Nghe theo, người đàn ông ra Hải Phòng để thực hành “trị liệu”. Trong lúc phơi nắng, con trai bà K. bị đột quỵ và không qua khỏi. Sự ra đi quá nhanh của anh khiến gia đình không kịp xoay xở. Người mẹ già đau đớn nói: “Tôi không hiểu vì sao con mình là một người thông minh, hiền lành lại bị 'tẩy não' dễ dàng đến thế”.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh chia sẻ về uống nước chanh và muối hạt. Ảnh: Lê Ngọc.

Theo bác sĩ Mạnh, tâm lý của nhiều người mắc bệnh mạn tính rất dễ bị tác động. Phải uống thuốc suốt đời khiến họ luôn hy vọng có “phương pháp thần kỳ” giúp khỏi bệnh hoàn toàn. Khi nghe những lời quảng cáo kiểu “không thuốc mà vẫn khỏi”, họ dễ tin nhất là khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ trên mạng, kèm theo vô số câu chuyện "kỳ diệu".

Trong vài ngày đầu bỏ thuốc, cơ thể người bệnh có thể xuất hiện một cảm giác sảng khoái, nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đây là cảm giác ảo, không phải dấu hiệu tiến triển tốt lên.

Theo bác sĩ Mạnh, người tăng huyết áp bao giờ cũng được khuyên hạn chế muối, người mắc tiểu đường kiêng đồ ngọt. Khi họ đột ngột dùng nhiều muối hoặc đường trở lại, cơ thể sẽ có phản ứng hưng phấn ngắn hạn và cảm thấy khỏe khoắn hơn. Sau đó, bệnh sẽ tiến triển nhanh.

Đặc biệt, việc uống nước chanh pha nhiều muối là cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả người khỏe mạnh nếu uống quá nhiều nước muối cũng có thể rơi vào tình trạng tăng natri máu gây co rút tế bào não, thậm chí dẫn đến xuất huyết nội sọ. Với người tăng huyết áp, tim mạch, lượng muối quá cao khiến huyết áp tăng vọt, gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Người có bệnh dạ dày có thể bị kích ứng mạnh, dẫn đến xuất huyết tiêu hóa.

“Vì vậy, ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên ăn mặn, huống gì bệnh nhân tăng huyết áp”, bác sĩ Mạnh lưu ý.

Nguy hiểm còn nhân lên khi kết hợp uống nước muối với phơi nắng. Dưới nắng gắt, cơ thể mất nước, mạch máu co lại, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu. Khi huyết áp vốn đã tăng vì muối, cộng thêm sốc nhiệt, nguy cơ đột quỵ gần như không thể tránh khỏi.

Theo bác sĩ Mạnh, người bệnh mạn tính như tăng huyết áp hay tiểu đường cần xác định đây là “bạn đồng hành” lâu dài: “Thuốc không phải là kẻ thù mà là điều kiện bắt buộc để kiểm soát bệnh tật, tránh khỏi biến chứng. Phải dùng thuốc đúng và đều đặn kết hợp ăn uống sinh hoạt lành mạnh mới kiểm soát được huyết áp".

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, cái chết đau lòng của người đàn ông 47 tuổi là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người đang tin vào những phương pháp chữa bệnh thiếu căn cứ. Một lựa chọn sai lầm như trường hợp này đã đánh đổi bằng cả mạng sống.

Người đàn ông không qua khỏi vì gia đình vắt chanh vào miệng lúc hôn mê Người đàn ông sinh năm 1973 (trú tại TPHCM) đã không qua khỏi sau một chuỗi sai lầm gồm không đi khám bệnh và người nhà vắt chanh để ông tỉnh lại. Bác sĩ cho rằng nếu người thân tỉnh táo hơn, bệnh nhân đã có cơ hội sống.

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ nhanh tay vắt chanh vào miệng 'cầu may' Trong lúc đặt ống nội khí quản với người đàn ông đột quỵ, các bác sĩ đã hút ra khá nhiều nước cốt chanh và cả cặn thuốc còn đọng trong họng do người nhà cho dùng trước đó.