Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trưởng khoa Cấp cứu tại một trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, bệnh nhân trên bắt đầu than mệt từ hôm trước nhưng không đi khám. Thay vì tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ông tự mua thuốc uống.

Tối hôm sau (14/11), sau khi uống cà phê thấy mệt hơn, bệnh nhân tiếp tục dùng lại liều thuốc cũ và nằm nghỉ. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, ông rơi vào hôn mê. Đây là thời điểm vàng để gọi cấp cứu nhưng gia đình lại chọn cách gọi một người thân khác đang đi làm về xem tình hình. Khi người này về đến nơi, bệnh nhân đã ngưng thở. Lúc đó, gia đình mới gọi 115.

Khi ê-kíp cấp cứu đến nơi, bệnh nhân trong tình trạng tím tái, ngưng tim. Trong quá trình đặt nội khí quản, bác sĩ phát hiện khí quản bệnh nhân trào ra rất nhiều nước cốt chanh và cả các tép chanh.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Gia đình đã cố vắt chanh cho bệnh nhân uống với hy vọng “kích” ông tỉnh lại. Chính hành động này không những không giúp bệnh nhân tỉnh mà còn làm tăng nguy cơ hít sặc, tắc nghẽn đường thở và kéo dài thời gian không được hồi sức.

Mặc dù ê-kíp cấp cứu nỗ lực ép tim, bóp bóng, dùng thuốc và sốc điện, nhịp tim bệnh nhân chỉ trở lại sau 15 phút. Kết quả CT não tại bệnh viện cho thấy não của ông đã phù nặng do thiếu oxy kéo dài. Gia đình sau đó, trong hoàn cảnh bất lực, đã quyết định xin đưa bệnh nhân về. Các kết quả xét nghiệm và chiếu chụp cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim.

Qua trường hợp của bệnh nhân trên, bác sĩ Tuệ gửi đến cộng đồng những thông điệp "sống còn":

Thứ nhất, đừng coi thường triệu chứng mệt bất thường. Cảm giác mệt kéo dài, không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch hoặc rối loạn chuyển hóa nguy hiểm. Mỗi phút chậm trễ có thể khiến não mất hàng triệu tế bào vì thiếu oxy.

Thứ hai, tuyệt đối không áp dụng các mẹo vặt như vắt chanh, trích máu, cho uống các loại dung dịch hay chất lạ để cố làm bệnh nhân tỉnh. Những hành động này không hề có cơ sở y khoa và có thể khiến tình trạng bệnh nhân nặng hơn, thậm chí đẩy họ đến cửa tử.

Theo bác sĩ Tuệ, nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi hay người có tiền sử bệnh lý tim mạch mà có thể xuất hiện đột ngột ở cả những người còn trẻ, tưởng chừng hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm là vô cùng quan trọng:

- Đau ngực dữ dội, đau sau xương ức, cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng, có thể lan lên hàm, cổ, vai hoặc xuống cánh tay.

- Khó thở, cảm giác hụt hơi kèm vã mồ hôi lạnh.

- Mệt mỏi bất thường, buồn nôn, chóng mặt hoặc choáng váng.

Trong trường hợp bệnh nhân bất tỉnh, thở yếu hoặc ngưng thở, việc cần làm là gọi 115 ngay lập tức. Những phút đầu tiên quyết định sự sống còn. Sự tỉnh táo của người xung quanh và hành động đúng lúc mới là chìa khóa cứu mạng chứ không phải các mẹo truyền miệng, bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.

