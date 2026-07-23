UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Điểm nhấn của Bộ tiêu chí là yêu cầu 100% khu dân cư và vùng sản xuất được phủ sóng viễn thông, đẩy mạnh số hóa dữ liệu nông nghiệp, phát triển thương mại điện tử, xây dựng mô hình thôn thông minh và nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình lên từ 90% trở lên. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thu hẹp khoảng cách số, giảm nghèo thông tin và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Thanh Hóa phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.

Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030 và các quy định của Trung ương, là căn cứ để các địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng thực chất, bền vững, phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương.

Theo quyết định, Bộ tiêu chí gồm 10 tiêu chí cấp xã và 10 tiêu chí cấp thôn, bản, áp dụng theo ba nhóm xã nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng. Các sở, ngành, chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và định kỳ công khai kết quả xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh chuyển đổi số, Bộ tiêu chí bổ sung nhiều chỉ tiêu nâng cao chất lượng phát triển. Trong đó, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người đạt từ 9,5%/năm trở lên; mỗi xã có ít nhất một vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và một hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đối với xã nhóm 1, yêu cầu có tối thiểu ba mô hình nông nghiệp công nghệ cao hoặc một mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP phù hợp với lợi thế địa phương.

Bộ tiêu chí cũng đặt ra các yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội với tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 27-40%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2-13%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt từ 40-80%. Những chỉ tiêu này góp phần nâng cao năng lực tiếp cận tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ của người dân, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững cả về thu nhập và thông tin (chính sách, thị trường...).

Ở lĩnh vực môi trường, các địa phương phải bảo đảm 80% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý; 90% chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp được tái chế; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, các xã xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xử lý nước thải sinh hoạt và ứng dụng camera AI trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Thanh Hóa phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh.