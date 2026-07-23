An Giang:

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 236 ngày 15/1/2026 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ số 49 ngày 20/10/2025 của Ban Bí thư, về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai kế hoạch sẽ góp phần tăng hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh An Giang.

Tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền trong thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong Kế hoạch, Tỉnh ủy An Giang nêu rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Một là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn công tác dân vận với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Hai là đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn ổn định đời sống, tạo việc làm bền vững với phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách dân tộc và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ba là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò người có uy tín, trưởng khóm, ấp, khu phố, nghệ nhân dân gian, chức sắc, chức việc tôn giáo, đội ngũ nhà giáo, trí thức, lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bốn là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán.

Năm là tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, phát huy đội ngũ nghệ nhân dân gian, người am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống làm hạt nhân gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ; gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Sáu là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển hạ tầng thông tin, nền tảng số phục vụ tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng; mở rộng truyền thông bằng tiếng dân tộc (trọng tâm là tiếng Khmer).

Đặc biệt, tỉnh An Giang sẽ chú trọng nâng cao kỹ năng số để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, phát triển dịch vụ. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tích hợp về dân cư, văn hóa, tín ngưỡng, lao động, việc làm trong cộng đồng các dân tộc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền, vận động.