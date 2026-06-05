Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) sáng 2/6, nữ sinh L.T.K.H (17 tuổi, ngụ TPHCM) được mẹ chở bằng xe máy, em trai 5 tuổi ngồi giữa. Do va chạm với xe container chạy cùng chiều từ phía sau, ba mẹ con ngã xuống đường. Nữ sinh bị bánh xe cán qua vùng đùi phải và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện.

Khi nhập viện, H. trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm nhợt, không đo được mạch và huyết áp. Các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng gồm gãy xương đùi phải, khung chậu, tổn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực, bụng và dập nát phức tạp vùng tầng sinh môn.

Bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt với sự phối hợp của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và phẫu thuật nhiều lần.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện H. bị đứt tĩnh mạch thận trái gây chảy máu nghiêm trọng trong khoang sau phúc mạc. Để cứu tính mạng người bệnh, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái để cầm máu. Đồng thời, bệnh nhi được xử trí tổn thương khung chậu, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm và xử lý nhiều vết thương dập nát phức tạp.

Do mất máu quá nhiều, nữ sinh này được truyền hơn 5,2 lít hồng cầu lắng, 2,4 lít huyết tương tươi đông lạnh, 16 đơn vị tiểu cầu đậm đặc, 12 túi kết tủa lạnh.

Sau 24 giờ hồi sức, tình trạng bệnh nhi dần ổn định, huyết áp và mạch trở về giới hạn an toàn, không cần truyền máu thêm. Điều khiến các bác sĩ xúc động là khi vừa tỉnh lại, em đã hỏi ngay về tình trạng của người em trai đi cùng.

Trong vụ tai nạn, bé trai 5 tuổi bị xe cán qua bàn chân trái và đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc vết thương.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp đa chấn thương nặng, sốc mất máu nguy kịch được cứu sống nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều chuyên khoa và hệ thống báo động đỏ liên viện.

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