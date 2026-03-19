Theo phản ánh của công dân, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 2006. Ranh giới thửa đất trên giấy chứng nhận và ngoài thực tế không thay đổi. Tuy nhiên, khi tiến hành đo đạc lại thì diện tích thửa đất tăng thêm so với giấy chứng nhận.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ để nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, công dân gặp vướng mắc như sau: Phần diện tích tăng thêm chưa được thẩm định, do sơ đồ đo vẽ của đơn vị đo đạc chưa được cán bộ địa chính phường xác nhận. Vì vậy, theo cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ của gia đình chưa đủ điều kiện để nộp thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận.

Trong khi đó, người dân cho rằng, phần diện tích tăng thêm vẫn nằm trong ranh giới thửa đất cũ theo hồ sơ gốc, không có sự thay đổi ranh giới so với sổ đỏ đã cấp.

Công dân thắc mắc, việc phải nộp bản đo vẽ đã được thẩm định có phải là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trong trường hợp diện tích đất tăng thêm hay không? Trường hợp ranh giới thửa đất không thay đổi thì có cần thực hiện thủ tục xác nhận riêng, hay có thể thực hiện đồng thời với thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận? Nếu chưa xác định được việc ranh giới thửa đất có thay đổi hay không thì có ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ hay không?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được quy định tại Mục VII nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, một trong các thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đối với trường hợp trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi (điểm h khoản 1 Mục VII) là mảnh trích đo bản đồ địa chính.

Mẫu mảnh trích đo bản đồ địa chính được quy định tại điểm 4 mục III Phụ lục số 22 kèm theo Thông tư số 26/2024 quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính, trong đó việc ký xác nhận mảnh trích đo bản đồ địa chính thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 của Thông tư.

Cụ thể, đơn vị đo đạc và đơn vị kiểm tra ký xác nhận, UBND cấp xã ký xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 9 Nghị định số 101/2024 ký duyệt theo thẩm quyền đối với mảnh trích đo bản đồ địa chính tại vị trí ngoài khung bản đồ theo mẫu quy định tại Thông tư này.

Việc ranh giới thửa đất không thay đổi so với thời điểm cấp giấy chứng nhận được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 226/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.