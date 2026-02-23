Một công dân đặt câu hỏi: Thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm nhưng đã đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu. Tại địa phương, hạn mức đất ở tối đa là 200m2. Trong trường hợp này, người dân có thể chỉ đăng ký công nhận 100m2 đất ở hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai.

Liên quan đến trường hợp đất có nguồn gốc lấn, chiếm, Điều 25 Nghị định số 101/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai đã nêu rõ việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc lấn đất, chiếm đất.

Về hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở, các nội dung này do UBND cấp tỉnh quy định theo khoản 5 Điều 141, khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, đề nghị chỉ đăng ký công nhận diện tích đất ở thấp hơn hạn mức tối đa theo quy định của địa phương là không có cơ sở để giải quyết.

Ngoài ra, cơ quan này cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất thì được xem xét ghi nợ theo quy định tại khoản 11 Điều 18 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP).