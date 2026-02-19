Một công dân phản ánh đã mua một thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cấp năm 2006, đứng tên hộ ông Nguyễn Văn A và vợ là bà Nguyễn Thị B.

Năm 2008, người này thực hiện việc mua bán bằng giấy viết tay, có chữ ký của ông A và bà B. Do phát sinh công việc, gia đình ông A bàn giao sổ đỏ cho bên mua rồi bỏ xứ đi biệt tích, hiện nay không biết liên lạc ở đâu để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Vướng mắc phát sinh khi người mua được một số cơ quan chuyên môn hướng dẫn rằng giấy tay trên có thể không hợp lệ vì thiếu chữ ký của các thành viên khác trong hộ gia đình ông A.

Trong khi đó, người dân cho rằng, Khoản 2, Mục XI, Phần C của Nghị định 151/2025 không quy định rõ “đủ chữ ký” là toàn bộ thành viên hộ gia đình hay chỉ những người có tên trên sổ đỏ (trong trường hợp này là ông A và bà B).

Công dân đặt câu hỏi: Nếu giấy chuyển nhượng viết tay chỉ có chữ ký của ông A và bà B - là hai người đứng tên trên sổ đỏ - thì có được thực hiện thủ tục theo Nghị định 151/2025, trong đó có phương án công khai thông tin trên báo chí 3 kỳ hay không?

Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng yêu cầu chứng minh tại thời điểm chuyển nhượng hộ ông A có bao nhiêu thành viên, thì ai sẽ là người xác minh, trong khi cả gia đình đã bỏ đi biệt tích?

Người mua cho biết, nếu xác định được nơi cư trú của bên bán thì đã thực hiện thủ tục sang tên theo quy định hiện hành, nhưng hiện không có bất kỳ thông tin nào về gia đình ông A.

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ Nông Nghiệp và Môi trường nêu ra một số nguyên tắc.

Tại Mục XI nội dung C phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Theo đó đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng không có hợp đồng, văn bản theo quy định thì nộp đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định này, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.