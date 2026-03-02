Cuối tuần qua, Kristen Bell thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ khi lần đầu diện trang phục táo bạo tới dự lễ trao giải SAG’s 2026 Actor Awards với tư cách người dẫn chính lần thứ 3 diễn ra tại Los Angeles, Mỹ.

Nữ diễn viên chọn chiếc đầm dạ hội đính kết cầu kỳ của thương hiệu Georges Hobeika Couture kết hợp trang sức Messika và giày Rene Caovilla. Đáng nói, bộ đầm màu bạc được làm từ chất liệu xuyên thấu với phần cổ xẻ tới bụng và hoàn toàn phần lưng khiến Kristen Bell khoe trọn nét đẹp cơ thể. Dù bộ đầm quá sexy và thiếu kín đáo, nữ diễn viên cũng không mặc nội y nhưng vẫn tự tin tạo dáng rất lâu trước ống kính.

Ở tuổi U50, Kristen Bell được khen vẫn trẻ đẹp và sở hữu vóc dáng mơ ước. Nữ diễn viên chọn lối trang điểm nhẹ nhàng kết hợp mái tóc uốn lọn to kiểu Hollywood cổ điển. "Chiếc đầm khỏa thân này với tôi không quá lộ liễu, nó thể hiện tinh thần tự do. Nó cho thấy chính xác những gì người phụ nữ muốn thể hiện và cô ấy kiểm soát được hoàn toàn vẻ ngoài của mình. Mỗi khi thiết kế những bộ váy như thế, tôi luôn nghĩ đến năng lượng nó mang tới", nhà thiết kế LaQuan Smith nhận xét về thiết kế dành cho Kristen Bell.

Kristen Bell sinh năm 1980, từng 2 lần được đề cử giải Emmy. Cô chính là người lồng tiếng cho nhân vật Anna trong phim hoạt hình Frozen (Nữ hoàng băng giá).

Ảnh: JJ

Video: USA Today