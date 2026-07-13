Những tranh luận về tác động của xăng E20 (xăng pha 20% ethanol) đối với xe cộ vẫn đang diễn ra gay gắt tại Ấn Độ. Theo trang Cartoq, ông Hardeep Singh Puri - Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ khi trả lời phỏng vấn của kênh News 18 đã lần đầu thừa nhận loại nhiên liệu này có thể khiến động cơ xe bị hư hại.

Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ đã lần đầu thừa nhận loại nhiên liệu này có thể khiến một số chi tiết của động cơ. Ảnh: Economic Times

Trong cuộc phỏng vấn, ông Puri được người dẫn chương trình hỏi về một báo cáo chưa được công bố của Hiệp hội Nghiên cứu Ô tô Ấn Độ (ARAI), trong đó có nội dung khẳng định nhiên liệu E20 có thể gây hư hại cho động cơ và hệ thống nhiên liệu được thiết kế cho xăng E10. Cụ thể, xăng E20 có thể làm tăng tốc độ lão hóa của các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu trên những mẫu xe chỉ tương thích với xăng E10. Bản báo cáo cũng đề cập trường hợp một động cơ tăng áp BS6 đã gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm độ bền.

Nêu ra các thông tin này, người dẫn chương trình của kênh News 18 đã hỏi Bộ trưởng Hardeep Singh Puri chính xác kết quả thử nghiệm cho thấy điều gì và vấn đề đã được giải quyết như thế nào.

Đáp lại các câu hỏi trên, Bộ trưởng Puri dẫn lại các thông tin từ hãng xe Maruti Suzuki cho biết, hãng đã bảo dưỡng hơn 15 triệu xe trong năm tài chính vừa qua mà không phát hiện bất kỳ vấn đề nào do xăng E20 gây ra. Tuy nhiên, ở phần sau của cuộc phỏng vấn, ông thừa nhận xăng E20 có thể gây mòn sớm một số bộ phận bằng nhựa, đặc biệt là gioăng.

Theo ông Puri, nếu thông thường các gioăng cần thay sau khoảng 50.000km thì khi sử dụng E20, chu kỳ này có thể rút xuống còn khoảng 30.000km. Với một chiếc xe vận hành 100.000km, gioăng sẽ phải thay 2 lần trong trường hợp bình thường và 3 nếu sử dụng xăng E20. Đối với những người sử dụng xe trong thời gian dài, điều này có thể đồng nghĩa với việc tốn nhiều tiền hơn cho việc bảo dưỡng. Tuy nhiên, ông Puri cho rằng đó là một cái giá rất nhỏ.

Bộ trưởng cũng cho biết những lo ngại ban đầu gây hoang mang cho chủ sở hữu xe giờ đã được giải quyết. Ông giải thích rằng có nhiều tin đồn về khả năng bị từ chối bảo hành, và một số công ty bảo hiểm đã nói rằng họ sẽ không chi trả các chi phí liên quan đến thiệt hại do xăng E20 gây ra.

Tuy nhiên, ông Puri đã làm rõ rằng những vấn đề này hiện đã được giải quyết, đồng thời trấn an các chủ xe rằng họ sẽ được bảo hiểm và bảo vệ toàn diện nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Xăng E20 không ảnh hưởng nhiều đến động cơ xe máy nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu có tăng thêm từ 2-6%. Ảnh: Cartoq

Ông cũng cho rằng việc thúc đẩy nhiên liệu sinh học không đi ngược lại với các công nghệ xanh khác. Ông ủng hộ chương trình xe điện. Cả xe điện và xe sử dụng nhiên liệu sinh học đều có thể cùng phát triển trong hệ thống giao thông của Ấn Độ.

Trang Cartoq cho hay, báo cáo nghiên cứu của ARAI về tác động của xăng E20 lên xe cộ chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, nội dung báo cáo được tiết lộ cho thấy, việc sử dụng xăng E20 không ảnh hưởng đến các chi tiết kim loại trong hệ thống nhiên liệu. Đồng thời, lượng khí thải của xe sử dụng E20 vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định nhờ ethanol cháy sạch hơn xăng truyền thống.

Đối với thử nghiệm độ bền động cơ, kết quả khá khác nhau giữa các loại xe. Các động cơ đạt chuẩn khí thải BS4, tương đương tiêu chuẩn Euro 4 vẫn hoạt động ổn định sau thời gian thử nghiệm với E20. Tuy nhiên, một số động cơ xăng tăng áp đạt chuẩn BS6, tương đương Euro 6 lại xuất hiện một số vấn đề đáng lo ngại trong quá trình thử nghiệm.

Trong một trường hợp, một nhà sản xuất báo cáo không gặp vấn đề gì ngay cả sau 400 giờ thử nghiệm. Trong một trường hợp khác, một nhà sản xuất khác lại gặp sự cố cơ nhiệt trong động cơ sau tổng cộng 809 giờ thử nghiệm.

Loại hỏng hóc này xảy ra khi nhiệt độ cực cao và ứng suất lặp đi lặp lại (liên tục phải chịu lực và giãn nở - co ngót trong quá trình vận hành thử nghiệm) khiến các bộ phận như van xả bị biến dạng hoặc nứt. Tuy nhiên, những vấn đề như vậy có thể không chỉ do nhiên liệu E20 gây ra, mà các yếu tố khác cũng có thể đóng vai trò.

Các thử nghiệm độ bền động cơ tiêu chuẩn thường được tiến hành trong khoảng 2.000 giờ, điều đó có nghĩa là những kết quả này có thể chưa phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh về tác động của xăng E20 lên xe cộ.

Trong khi đó, kết quả trên xe máy khả quan hơn. Các thử nghiệm từ ba nhà sản xuất cho thấy động cơ vẫn đảm bảo độ bền và khả năng vận hành bình thường khi sử dụng xăng E20. Điểm hạn chế là mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 2-6% do ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng.

Theo Cartoq

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