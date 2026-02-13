Hoạt động nằm trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Maninder Sidhu diễn ra từ 11/2 - 12/2, với mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác song phương, đặc biệt là tăng cường hợp tác thương mại trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm giữa Canada và Việt Nam
Đại diện BRGMart khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa các nhà cung cấp quốc tế và người tiêu dùng Việt Nam; tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về bảo quản, kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông - xúc tiến thương mại nhằm quảng bá nhiều sản phẩm chất lượng cao của Canada.
(Nguồn: BRGMart)