Hệ thống siêu thị BRG Mart là một trong những đối tác nhập khẩu và phân phối uy tín các mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Canada

Hoạt động nằm trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Maninder Sidhu diễn ra từ 11/2 - 12/2, với mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác song phương, đặc biệt là tăng cường hợp tác thương mại trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm giữa Canada và Việt Nam

Tại siêu thị BRGMart Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Maninder Sidhu đã tham quan các quầy hàng giới thiệu nông sản và thực phẩm Canada

Bộ trưởng Maninder Sidhu kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh nông sản Canada tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Maninder Sidhu cũng thưởng thức các món ăn được chế biến từ nông sản, thực phẩm Canada ngay tại siêu thị.

Đại diện BRGMart khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa các nhà cung cấp quốc tế và người tiêu dùng Việt Nam; tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về bảo quản, kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông - xúc tiến thương mại nhằm quảng bá nhiều sản phẩm chất lượng cao của Canada.

(Nguồn: BRGMart)