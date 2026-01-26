Báo The Guardian đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/1, ông Trump đe dọa một khi Canada ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc thì Washington ngay lập tức áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm của Ottawa nhập khẩu vào Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Mark Carney/Mạng xã hội X

Trong tuyên bố đưa ra hôm 25/1, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Ottawa không có ý định ký thỏa thuận thương mại nào với Trung Quốc.

“Theo Hiệp định thương mại tự do với Mỹ và Mexico, chúng tôi đã cam kết không theo đuổi các hiệp định thương mại với những nền kinh tế phi thị trường mà không thông báo trước. Chúng tôi không có ý định ký kết thương mại với Trung Quốc hoặc bất kỳ nền kinh tế phi thị trường nào khác. Những gì chúng tôi đã làm với Trung Quốc là sửa chữa một số vấn đề phát sinh trong vài năm qua”, nhà lãnh đạo Canada nhấn mạnh.

Động thái ông Trump dọa áp thuế 100% với hàng hóa Canada nhập vào Mỹ diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ lo ngại Ottawa một khi ký kết thỏa thuận với Bắc Kinh sẽ tạo kẽ hở để Trung Quốc tuồn hàng giá rẻ vào Mỹ.

Trang Yahoo Finance dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 25/1 phát biểu: “Chúng ta có Hiệp định thương mại USMCA. Dựa trên đó, thỏa thuận này sẽ được đàm phán lại trong mùa hè năm nay và tôi không chắc Thủ tướng Mark Carney đang làm gì ở đây, ngoài việc ông ấy cố gắng gửi tín hiệu đến những người bạn theo chủ nghĩa toàn cầu hóa của mình tại Davos”, ông Bessent nhắc đến việc Thủ tướng Canada gần đây tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ.