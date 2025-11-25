Sáng 25/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày nhiều nội dung then chốt mà Bộ đang tập trung xử lý, từ sắp xếp tổ chức y tế tuyến xã đến việc tháo gỡ điểm nghẽn để thu hút y tế tư nhân tham gia hệ thống.

Thu hút y tế tư nhân

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được triển khai trong điều kiện đặc biệt, khi bộ máy được sắp xếp theo hướng giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Điều này buộc Bộ Y tế phải thực hiện việc xin ý kiến một lần nữa, làm việc với các địa phương nhiều vòng nhằm đảm bảo đề xuất về nhu cầu thực sự sát với tình hình mới.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu sáng nay. Ảnh: Quốc hội

Bà Lan cho biết, tính khả thi là yêu cầu xuyên suốt. Từng địa phương được đề nghị xác định rõ nhu cầu đầu tư, bởi sau khi sắp xếp lại tổ chức, mọi tính toán phải dựa trên quy mô, dân số, điều kiện của đơn vị hành chính mới. “Tất cả số liệu đưa vào chương trình đều là số liệu thực, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Một trong những nội dung ưu tiên là sắp xếp lại các mô hình đơn vị y tế cấp xã. Bộ Y tế đã ban hành chức năng, nhiệm vụ mới của trạm y tế xã, theo hướng nâng mức hoạt động, tăng cường vai trò đầu mối chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trong 5 nhóm dự án quan trọng, nhiệm vụ nâng cao mạng lưới y tế cơ sở là trục chính. Bộ Y tế đã tổng hợp kỹ nhu cầu từ các địa phương, bao gồm: Xây mới hơn 700 trạm y tế; sửa chữa, nâng cấp hơn 1.000 trạm y tế. Chương trình cũng dành trọng tâm cho các nhiệm vụ về dân số như: Hỗ trợ cặp vợ chồng sinh đủ hai con, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi...

Về nguồn nhân lực, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về việc đào tạo bác sĩ gia đình. Bộ trưởng cho rằng, đây là yêu cầu cấp thiết trong mô hình mới của trạm y tế xã. Trạm y tế không chỉ khám chữa bệnh mà phải quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn, do đó đào tạo bác sĩ gia đình sẽ được chú trọng hơn, hướng tới nâng cao kỹ năng thực hành tại tuyến cơ sở.

Phân tích việc phát triển y tế tư nhân, Bộ trưởng nêu rõ, theo Nghị quyết 20, y tế tư nhân phải đạt 15% số giường bệnh toàn quốc, nhưng hiện mới đạt được gần một nửa. Các bệnh viện tư nhân lớn và hệ thống tư nhân tuyến tỉnh thời gian qua phát triển mạnh nhưng vướng mắc lớn nhất vẫn là quỹ “đất sạch”.

“Hiệp hội Bệnh viện tư nhân cho biết nếu có đất sạch và điều chỉnh quy hoạch phù hợp thì họ hoàn toàn có nguồn lực để đầu tư”, Bộ trưởng Y tế nói.

Với chính sách của Nghị quyết 72, được cụ thể hóa trong nghị quyết đặc thù, Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt, tạo động lực mạnh để thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực y tế.

Thu hút khách quốc tế tới Việt Nam chữa bệnh

Phát biểu tại tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, điểm yếu kéo dài nhiều nhiệm kỳ là “chủ trương thì đúng nhưng thực hiện lại có vấn đề”, dẫn đến nhiều chủ trương đúng nhưng chậm hoặc không đi vào cuộc sống. Bộ Chính trị lần này đặt mục tiêu phải “khắc phục bằng được tồn tại này”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Quốc hội

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, nguyên nhân là do không thể chế hóa được, không bố trí được nguồn lực. Tổ chức thực hiện không quyết liệt và không tháo gỡ được những vấn đề nóng, điểm nghẽn.

Lần này, ngay sau khi Bộ Chính trị có 2 nghị quyết quan trọng về y tế và giáo dục, Chính phủ đã được yêu cầu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Quốc hội. Mục đích là để bố trí nguồn lực, tập trung vào những vấn đề lớn, chủ trương lớn và các chương trình dự án lớn.

Đối với ngành Y tế, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh định hướng mới: Trước đây, chúng ta tập trung nhiều vào chữa bệnh chuyên sâu, bệnh khó; lần này chuyển mạnh sang chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, phòng bệnh từ sớm. Định hướng này gắn với y tế gia đình, y tế cơ sở và phù hợp với mục tiêu của chương trình mà Bộ Y tế đang trình.

Về chữa bệnh chất lượng cao, nghị quyết và chương trình còn hướng đến việc Việt Nam trở thành điểm thu hút thế giới trong chữa trị một số loại bệnh, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già và chữa bệnh.