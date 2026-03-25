Tham dự chương trình có Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Y Vinh Tơr; Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Nông Thị Hà; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; lãnh đạo một số vụ, đơn vị.

Về phía Đoàn Thanh niên Chính phủ có Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Chính phủ Đỗ Đức Hạnh; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Chính phủ Trần Trung Kiên.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Những năm qua, tổ chức Đoàn cả nước nói chung, Đoàn Thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo nói riêng đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, qua đó đạt kết quả tích cực.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn có nhiều chuyển động quan trọng đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Trong bối cảnh Bộ mới thành lập, vừa được kiện toàn tổ chức, yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, phạm vi công tác rộng, gắn trực tiếp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và công tác tôn giáo trên cả nước, Đoàn Thanh niên Bộ đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, tin cậy, góp phần cùng cấp ủy, lãnh đạo Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên 2026. Đó là các chương trình tập huấn nghiệp vụ; chung bước về nguồn, hướng tới tương lai; các hoạt động hướng về cộng đồng, tặng quà, xây dựng các công trình có ý nghĩa tại tỉnh Phú Thọ...

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đinh Thị Phúc khẳng định truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là niềm tự hào, là động lực để đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Các đại biểu đoàn viên thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham dự chương trình

Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Đinh Thị Phúc đề nghị các đoàn viên thanh niên trong cơ quan cùng nhau phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hãy sống có ích, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, để xứng đáng với truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I với chủ đề “Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong bối cảnh quốc tế hiện nay”.