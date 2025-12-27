Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự đại hội.

Đồng thời, tham dự đại hội có đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động", Chiến sĩ thi đua toàn quốc; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học…

Đoàn đại biểu Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham dự đại hội gồm 61 đại biểu do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn đại biểu gồm các gương điển hình tiên tiến, đại diện tập thể điển hình tiên tiến, điển hình tiên tiến đại biểu dân tộc. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là ông A Song Ba (83 tuổi), dân tộc Gié Triêng; đại biểu trẻ tuổi nhất là em Vàng Minh Khoa (15 tuổi), dân tộc Bố Y, học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với các đại biểu dự đại hội, trong đó có đoàn đại biểu Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm về định hướng tư tưởng, hành động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn mới.

Đại hội cùng nhìn lại những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm quý giá trong công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2021-2025.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược gay gắt trên thế giới... Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, đồng lòng, vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên khắp cả nước đã tạo nên những kỳ tích mới của thời đại Hồ Chí Minh - từ chiến thắng đại dịch Covid-19, xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 4 tháng so với kế hoạch hành động đến hoàn thành hơn 3.000km đường cao tốc, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… Mỗi phong trào là một minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, việc thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bộ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, trong đó có các phong trào: cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời; cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bình dân học vụ số; cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19; cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Trong công tác khen thưởng, Bộ luôn chú trọng, ưu tiên xem xét khen thưởng các đơn vị tập thể, cá nhân xứng đáng được tôn vinh. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện, lập được nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và cơ quan trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý trong giai đoạn 2021-2025.

Tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài - mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào - hãy tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, "Người người thi đua - Ngành ngành thi đua", chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc.