Sáng 14/1, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cho biết, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2025. Cả nước đã xây mới, sửa chữa 334.234 căn (xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn) dành tặng các gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Chương trình đã tạo được tiếng vang lớn trong xã hội, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, tương trợ trong cộng đồng, khẳng định tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội.

Góp phần quan trọng vào những thành quả chung đó có đóng góp quan trọng của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, với vai trò là người đề xuất chủ trương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, người đứng đầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

“Vừa qua, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2502/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết.

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.