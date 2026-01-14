Bộ Dân tộc và Tôn giáo sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Y tế, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng: Y Vinh Tơr, Nguyễn Hải Trung, Nông Thị Hà; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ của 34 địa phương trên cả nước.

Cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo đã nỗ lực vài trăm phần trăm

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ và cơ quan công tác dân tộc, tôn giáo ở các địa phương được thành lập từ ngày 1/3/2025. Từ khi thành lập đến nay, thời gian rất ngắn, yêu cầu đặt ra rất cao, tổ chức bộ máy mới được sắp xếp, đội ngũ cán bộ còn thiếu và chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu, thậm chí có địa phương, cán bộ chủ yếu vừa học vừa làm.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025

“Trong điều kiện như vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo đã phải nỗ lực gấp nhiều lần, có thể nói là nỗ lực tới vài trăm phần trăm để hoàn thành nhiệm vụ”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Chỉ hơn 9 tháng kể từ khi thành lập, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã cùng với các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong năm. Những kết quả đó đã đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, ngành, địa phương quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chỉ đạo liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo. Trong đó, Bộ cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) trình Quốc hội theo kế hoạch; khẩn trương triển khai nhiệm vụ được Tổng Bí thư Tô Lâm giao tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Phó Thủ tướng Lê Thành Long

Theo Bộ trưởng, với nỗ lực đó, ngành công tác dân tộc, tôn giáo đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt các chính sách lớn tập trung vào 2 vấn đề cốt lõi: sinh kế của người dân và bảo đảm tiếp cận công bằng, bình đẳng trong giáo dục, y tế.

“Nhiều chính sách giáo dục được triển khai mạnh mẽ như miễn, giảm học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; triển khai hệ thống trường học tại các khu vực biên giới, trong đó 248 trường đã được xác định, 100 trường được khởi công và gần đây tiếp tục triển khai thêm 5 trường. Trong lĩnh vực y tế, nhiều chính sách thiết thực đã và đang được thực hiện”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, thành tựu đạt được trong năm qua là kết quả của nỗ lực của toàn ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Chính sự vào cuộc đồng bộ đó đã tạo nên những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Theo Bộ trưởng, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, là nền móng. Thực tiễn còn nhiều vấn đề đang đặt ra, nhiều chính sách hiệu quả chưa cao, một số nội dung về thể chế, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu vẫn còn bất cập.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị đại diện các địa phương làm rõ những vấn đề lớn, mang tính định hướng, không chỉ cho năm 2026 mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Các đại biểu dự hội nghị

“Tôi đề nghị chúng ta tập trung cao độ, làm rõ định hướng năm 2026 việc gì cần làm trước tiên, chương trình nào cần triển khai, nghị quyết nào cần ban hành”, Bộ trưởng gợi mở.

Đặt quyết tâm cao cho năm bản lề 2026

Tại hội nghị, đại diện các địa phương chia sẻ những bài học kinh nghiệm đúc rút trong quá trình công tác năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025. Từ những kết quả đã đạt được và những tồn tại, khó khăn được nhận diện, các địa phương đặt mục tiêu cao trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội, năm 2026, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng đồng bào có đạo của Thủ đô, trong đó sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá.

“Thành phố sẽ tổ chức Festival 'Tinh hoa các dân tộc Thủ đô' năm 2026, xây dựng và triển khai đề án 'Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030' để hình thành các mô hình du lịch văn hóa - sinh thái - cộng đồng bền vững làm giàu bản sắc văn hóa, tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân”, ông Trường cho biết.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương chia sẻ kinh nghiệm công tác

Ông Nguyễn Chí Kiên - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị cho hay, thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là xây dựng quy hoạch cán bộ có tầm nhìn dài hạn, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực, trình độ; tăng chỉ tiêu tuyển dụng, có cơ chế tuyển dụng đặc thù đối với cán bộ người dân tộc thiểu số vào các cơ quan, đơn vị làm công tác dân tộc.

“Việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số, không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng công tác dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh”, ông Kiên khẳng định.

Đại diện cho tỉnh có 59 khu công nghiệp, 27 cụm công nghiệp, khoảng 2.300 doanh nghiệp đang hoạt động, ông Hoàng Cư - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai chia sẻ, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số.

“Việc đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh định hướng cụ thể, thiết thực hơn, nhằm trang bị tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp để người lao động làm việc ổn định, lâu dài trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp”, ông Cư nói.

Biến áp lực thành động lực, biến khó khăn thành cơ hội

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, từ ngày 1/3 đến nay, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Bộ là hết sức đặc biệt. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần trực tiếp tham gia, chỉ đạo các hoạt động của Bộ, nhất là trong những ngày đầu năm nay. Thủ tướng, Phó Thủ tướng cũng luôn dành sự quan tâm sâu sát, với yêu cầu cao hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn.

“Để đáp ứng được kỳ vọng này, chúng ta phải đổi mới rất nhiều với tư duy mới, nhận thức mới, quyết tâm mới và hành động mới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Năm 2025 là năm khởi động, năm 2026 phải là năm tăng tốc mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước đổi mới, tăng trưởng. Do đó, không còn cách nào khác, toàn ngành phải hành động quyết liệt hơn, tư duy phải cao hơn, quyết tâm phải lớn hơn, nỗ lực phải mạnh mẽ hơn, biến áp lực thành động lực, biến khó khăn thành cơ hội.

Để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết Đại hội 14, với phương châm “làm 1 ngày nghĩ cho 10 năm”, trong năm nay, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được Chính phủ giao xây dựng 14 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung vào 5 văn bản cốt lõi, mang tính xương sống của lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đến năm 2030.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, ngay trong tháng 1, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ phải chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động thiết thực, vừa học tập, quán triệt, vừa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, khẩn trương rà soát, bổ sung, sửa đổi Chiến lược quốc gia về công tác dân tộc đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với tư tưởng Đại hội 14 và tầm nhìn đến năm 2045.

“Việc tổ chức tổng kết Nghị quyết 24 của Trung ương và Kết luận 65 của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để tham mưu trình Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết mới vào cuối năm 2026 là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, công phu, thực chất”, Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng lưu ý khẩn trương tổng kết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) để trình Quốc hội vào tháng 4; tập trung cụ thể hóa 5 kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tôn giáo; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở.

“Năm 2026 là năm nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ cơ sở. Bộ không thể làm thay cho tỉnh, tỉnh không thể làm thay cho cơ sở. 80% công việc hiện nay là ở xã, phường. Do đó, đội ngũ cán bộ này phải được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.