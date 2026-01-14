Quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 (sáng 14/1), Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định công tác dân tộc và tôn giáo có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, coi đó là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với quan điểm xuyên suốt là “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”, “tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc và tôn giáo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phó Thủ tướng cho biết năm 2025, triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc, đảm nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

“Điều này càng thể hiện quan điểm và sự ưu tiên của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo; là cơ sở để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng, Nhà nước; là động lực mạnh mẽ của quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay” - Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi với hơn 9 tháng từ lúc thành lập, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã cùng với các địa phương và đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 đề ra.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo. Trong đó, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội; thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác dân tộc, tôn giáo và quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên. Tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo không ngừng được nâng lên; các lĩnh vực văn hóa - thông tin, giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

“Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, của ngành dân tộc và tôn giáo, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước; đồng thời không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước ta” - Phó Thủ tướng ghi nhận.

Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng đề nghị năm 2026, ngành dân tộc và tôn giáo tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) để trình Quốc hội theo kế hoạch; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương triển khai nhiệm vụ được Tổng Bí thư Tô Lâm giao tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 (ngày 26/12/2025); hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng Đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 đã đánh giá 12 dấu ấn nổi bật của ngành công tác dân tộc và tôn giáo trong năm 2025. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, ngành dân tộc và tôn giáo cần tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo từ cơ sở.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành dân tộc và tôn giáo cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển từ "hỗ trợ" sang "đầu tư phát triển", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào; triển khai hiệu quả các nội dung được giao chủ trì của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, không thất thoát, lãng phí.

Ngành dân tộc và tôn giáo cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về lý luận, năng lực chuyên môn và kiến thức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, ngành dân tộc và tôn giáo cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật; chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước để nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.