Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thu Hà.

Chiều 1/12, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cầm Văn Thanh và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định: Quyết định số 856/QĐ-BDTTG, ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc bổ nhiệm bà Phùng Thu Hà, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, kể từ ngày 1/12/2025; Quyết định số 855/QĐ - BDTTG, ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Sơn, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tôn giáo kể từ ngày 1/12/2025.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao ông Lê Hồng Sơn tạm thời phụ trách Nhà xuất bản Tôn giáo từ ngày 1/12/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Sơn.

Trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chúc mừng các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm trên cương vị mới và nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ là dấu ấn của cá nhân mỗi người mà là sự kiện quan trọng của các đơn vị, của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong việc kiện toàn bộ máy.

Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Vụ Tổ chức cán bộ, Nhà Xuất bản Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hai nhân sự được bổ nhiệm đều là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, xứng đáng với yêu cầu, vị trí công việc. Quy trình bổ nhiệm được tiến hành dân chủ, chặt chẽ, bài bản.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ cho các nhân sự được bổ nhiệm.

Giao nhiệm vụ cho các nhân sự được bổ nhiệm, Bộ trưởng lưu ý: “Các cán bộ bổ nhiệm hôm nay không được thỏa mãn với kết quả đạt được, mà cần tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ”.

Nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại Nhà Xuất bản Tôn giáo có vai trò quan trọng, Bộ trưởng đề nghị Nhà Xuất bản Tôn giáo phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ, tham mưu tiếp tục kiện toàn bộ máy, xây dựng kế hoạch dài hạn, trọng tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phùng Thu Hà bày tỏ sự xúc động và vinh dự được bổ nhiệm chức vụ mới. "Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, chủ động, trách nhiệm… để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới", bà nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng bà Phùng Thu Hà và ông Lê Hồng Sơn.

Cũng tại hội nghị, tân Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tôn giáo Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Việc đón nhận các quyết định tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo và bổ nhiệm lãnh đạo Nhà xuất bản là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của Nhà xuất bản Tôn giáo trong giai đoạn phát triển mới.

"Chúng tôi ý thức rằng, việc tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn và chủ trương chung về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Tôn giáo. Chúng tôi xin hứa sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chỉ đạo của cấp trên, tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao", ông Lê Hồng Sơn phát biểu.