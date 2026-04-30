Theo Nghị quyết, Bộ trưởng GD-ĐT được quyết định thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở đại học tư thục; được cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở đại học trên cơ sở các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo đang hoạt động hợp pháp do Thủ tướng thành lập.

Bộ trưởng GD-ĐT cũng được quyết định giải thể cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học thuộc thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập của Thủ tướng; giải thể phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học.

Theo quy định cũ, quyền quyết định thành lập, giải thể cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc tư thục thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Nghị quyết cũng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính với cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoạt động. Cụ thể, khi hết thời hạn bị đình chỉ, sau khi đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tự tổ chức hoạt động giáo dục trở lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định. Theo đó, không thực hiện thủ tục cho phép cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học hoạt động trở lại như quy định trước đây.

Song, trước khi hoạt động trở lại ít nhất 5 ngày làm việc, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và thông báo bằng văn bản đến Bộ GD-ĐT về việc đã khắc phục các nguyên nhân bị đình chỉ, kèm theo tài liệu minh chứng (nếu có).

Bộ GD-ĐT thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật; trường hợp phát hiện không bảo đảm điều kiện thì xử lý theo thẩm quyền.

Diện tích đất xây dựng phân hiệu đại học tối thiểu là 2 ha

Theo nghị quyết, trường đại học muốn thành lập phân hiệu mới phải đáp đáp ứng 3 điều kiện.

Thứ nhất, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và phù hợp quy hoạch địa phương nơi đặt phân hiệu đã được phê duyệt.

Thứ hai, có diện tích đất xây dựng phân hiệu tối thiểu là 2 ha. Địa điểm xây dựng phân hiệu phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; không đặt gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ và không nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm.

Thứ ba, đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học công lập phải có dự án đầu tư xây dựng phân hiệu được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch. Đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tư thục phải có vốn đầu tư với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu); vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản; đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 150 tỷ đồng.

Chi tiết việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh đối với hoạt động của cơ sở giáo dục đại học dưới đây: