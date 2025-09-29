Chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Về thi tốt nghiệp THPT, có 2 loại ý kiến. Ý kiến thứ nhất đề nghị vẫn tổ chức thi, giao thẩm quyền ra đề thi cho Bộ trưởng GD-ĐT, giao thẩm quyền tổ chức kỳ thi cho các địa phương. Ý kiến thứ hai đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp.

Dự thảo luật bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giữ bằng tốt nghiệp THPT. Học sinh hoàn thành chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng GD-ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) thống nhất với việc vẫn tổ chức thi, bởi kỳ thi không chỉ để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh mà còn tạo nên một chuẩn đo lường khách quan hơn.

"Một khi đã tạo ra chuẩn đo lường khách quan để đánh giá năng lực học sinh, việc gắn kỳ thi này với việc xét tuyển đại học, cao đẳng như hiện nay là phù hợp", đại biểu Huy phân tích.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần cải tiến để kỳ thi gọn nhẹ nhưng đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh.

Về bằng tốt nghiệp THCS, ông Huy đồng tình với đề xuất bỏ, bởi tấm bằng này chỉ mang tính hình thức, chủ yếu xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm, trong khi đã được thể hiện qua học bạ.

Tuy nhiên, ông nêu thực tế ở nông thôn, vùng khó khăn thì bằng tốt nghiệp THCS vẫn được coi là một chứng chỉ quan trọng để xin việc hoặc chứng minh trình độ học vấn, nếu bỏ đột ngột có thể gây ra xáo trộn về tâm lý.

Ông đề xuất bổ sung quy định về việc xây dựng một hệ thống xác nhận hoàn thành chương trình THCS bằng giấy chứng nhận hoặc dữ liệu điện tử để thay thế.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) nêu quan điểm quyết định về kỳ thi là rất khó, các cơ quan cần phân tích, đánh giá, làm rõ những ưu, nhược điểm của từng phương án để đại biểu có căn cứ quyết định.

Theo ông, điều quan trọng là yêu cầu và mục tiêu đặt ra, phải nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả của giáo dục.

Đại biểu Trần Văn Lâm. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, ở thời điểm này, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là rất cần thiết.

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét công nhận tốt nghiệp hiện nay có các mục tiêu rất cụ thể, bao gồm: Đánh giá trình độ của người học theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực của chương trình giáo dục phổ thông, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Kết quả của kỳ thi còn được sử dụng làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, kỳ thi không chỉ cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh mà còn để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục. Kỳ thi còn đánh giá được chất lượng giáo dục của các vùng miền.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Về việc thiếu giáo viên mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng GD-ĐT cho biết, cơ chế hiện hành đã cho phép các trường cao đẳng sư phạm xét tuyển thay vì thi tuyển, tạo điều kiện ưu tiên cho con em đồng bào dân tộc. Cơ chế này sẽ tiếp tục được phát huy thông qua quy chế tuyển sinh mà không cần đưa vào luật.

Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo luật để trình Quốc hội trong các kỳ họp tới, đồng thời sẽ có văn bản trả lời chi tiết từng vấn đề được đại biểu nêu.