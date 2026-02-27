Chiều nay, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Ngữ văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Kim Sơn từng là Phó giám đốc, Phó Giám đốc thường trực rồi Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán Ninh Bình; trình độ thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: PV

Ông Hiệp từng làm trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc trao quyết định cho 2 cán bộ thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với việc kiện toàn nhân lực lãnh đạo của Ban trong bối cảnh Ban đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị giao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, các ông Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Sỹ Hiệp là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiên cứu, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương mong muốn các tân Phó Trưởng Ban sẽ tiếp cận nhanh với công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác, năng lực, sở trường của mình đóng góp vào mục tiêu chung, đoàn kết, chung tay gắn bó cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: PV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn khẳng định bản thân sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiếp cận công việc nhanh, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác.

Ông cũng cảm ơn sự giúp đỡ của tập thể Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua và mong muốn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong thời gian tới.

Trong khi đó, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp cho biết, sẽ luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, hoàn thiện bản thân, tiếp cận nhanh nhất công việc được giao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban. Ông mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công cũng như nhiệm vụ chung của Ban.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hiện nay là ông Nguyễn Thanh Nghị. Phó Ban gồm các ông, bà: Thái Thanh Quý, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Đức Trung.