Sáng nay, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trên cơ sở số lượng đại biểu quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rà soát chính trị 100% nhân sự tham gia ứng cử, tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm theo đúng quy định đối với 31/31 cán bộ quân đội tham gia ứng cử, tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Cả 34 tỉnh, thành phố đều có cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, 12 tỉnh, thành phố cơ cấu 2 người tham gia ứng cử; 22 tỉnh, thành phố còn lại mỗi địa phương cơ cấu 1 người. Riêng cán bộ quân sự cấp xã có 3.038 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QH

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là trên các địa bàn trọng điểm - vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; chủ động xây dựng và luyện tập các phương án, không để bị động, bất ngờ; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Thứ trưởng nêu rõ Quân đội duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu trong toàn quân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Các lực lượng Quân đội sẽ tổ chức tốt để cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân và dân quân tự vệ tham gia bỏ phiếu, bảo đảm thời gian hoàn thành sớm nhất với kết quả cao nhất.

Hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết mọi tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Đến thời điểm hiện nay, mọi tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử được kiểm soát tuyệt đối.

Công tác rà soát, xác minh nhân sự ứng cử được tập trung triển khai theo đúng quy định, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử để kịp thời tham mưu, phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiến nghị Ủy ban Bầu cử các cấp phương án xử lý các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh truyền thông được triển khai quyết liệt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QH

Đến nay, các lực lượng đã kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin trên không gian mạng có hoạt động chống phá, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công kích hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng và chống phá bầu cử...

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức bầu cử, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, triển khai phần mềm quản lý cử tri, phối hợp tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử.

Đến nay có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường, đặc khu ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa).

Các đơn vị đã phân cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm cho trên 78,5 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,48%.

Số cử tri chưa được cập nhật chủ yếu do một số trường hợp cử tri đã mất nhưng gia đình chưa thực hiện thủ tục khai tử hoặc trường hợp đang trong quá trình điều chỉnh, thay đổi nơi bỏ phiếu chưa bổ sung vào danh sách tại các đơn vị bầu cử mới.

Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17/12/2025, đến nay có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Trang thông tin bầu cử kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai, đến nay đã nhận trên 441.000 yêu cầu khai thác.

Bộ đã xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đến nay, tình hình an ninh trật tự cơ bản được kiểm soát chặt chẽ. Các vấn đề tiềm ẩn phức tạp tại các địa bàn chiến lược liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện cũng đều được kiểm soát chặt chẽ. Môi trường an ninh, an toàn trên địa bàn cả nước được củng cố, sẵn sàng cao nhất cho cuộc bầu cử.