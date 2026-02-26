Thay mặt đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Anh Dũng công bố các quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, nội dung chương trình tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Bộ Chính trị cũng quyết định kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, do 22 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn.

Các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát không chỉ trong năm 2026 mà trong suốt nhiệm kỳ Đại hội 14 với các đơn vị, địa bàn thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết, qua kiểm tra, giám sát để phát hiện những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, cách làm hay trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để nhân rộng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với Trung ương để có giải pháp phù hợp.

Ông đề nghị, sau hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chuẩn bị kịp thời báo cáo theo đề cương để gửi đến đoàn kiểm tra, giám sát.

Đoàn sẽ làm việc với một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc theo kế hoạch, nội dung chương trình đề ra. Việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đơn vị được kiểm tra.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đơn vị được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu và chủ động bố trí thời gian để phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát.

Ông Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và truyền thống đoàn kết thống nhất, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quyết định của Bộ Chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14.

Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng thống nhất với kế hoạch được đoàn công bố.

Đại tướng đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nghiêm nội dung kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, giám sát số 12 để bảo đảm đạt kết quả cao nhất.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát từ ngày 1-20/3. Ngày 31/3, đoàn kiểm tra, giám sát số 12 sẽ hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Chính trị qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự kiến, đoàn sẽ làm việc với một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đi giám sát thực tế tại các ban Thường vụ Đảng ủy: Tổng cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 2 và Quân đoàn 2.