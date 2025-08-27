Báo Politico ngày 27/8 đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu mới đây đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội X, ghi lại cảnh ông đang lái xe trên đường cao tốc gần thủ đô Ankara.

Trong đoạn video, ông Uraloglu vừa lái xe vừa nghe nhạc dân ca và các bài phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Điểm đáng chú ý là đồng hồ đo tốc độ trên chiếc Audi của ông Uraloglu hiển thị con số từ 190-225 km/h, trong khi giới hạn tốc độ của con đường là 140 km/h.

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ chạy quá tốc độ trên đường cao tốc. Video: X/@a_uraloglu

Không lâu sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Bộ trưởng Uraloglu đã thừa nhận lỗi sai của mình, khẳng định đã tự "tố cáo" bản thân.

"Tôi đã vô tình vượt quá giới hạn tốc độ trong một khoảng thời gian ngắn khi đang kiểm tra đường cao tốc Ankara-Niğde. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn nhiều. Tuân thủ giới hạn tốc độ là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả mọi người", ông Uraloglu cho biết.

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng đăng tải thông báo xử phạt lỗi sai của mình, ghi rõ ông bị phạt 9.267 lira Thổ Nhĩ Kỳ (gần 6 triệu đồng).