Theo tờ The Hill, Bộ trưởng Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine ngày 6/5 đã lên tiếng về những thông tin cho rằng Iran có thể sử dụng cá heo cảm tử để đối phó với Hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz.

"Tôi có thể khẳng định rằng Iran không có cá heo cảm tử. Nhưng tôi sẽ không nói về việc Mỹ có sở hữu cá heo được huấn luyện cho nhiệm vụ quân sự hay không", ông Hegseth phát biểu.

Tướng Caine cho biết ông chưa bao giờ nghe tới việc Iran có cá heo cảm tử, đồng thời so sánh những đồn đoán về loại vũ khí này giống như "cá mập gắn tia laser".

Chương trình huấn luyện cá heo của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Naval Undersea Museum

Bình luận của những người đứng đầu quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tờ Wall Street Journal tháng trước đưa tin Iran đang xem xét sử dụng cá heo mang thủy lôi như một phương thức mới nhằm đối phó với các lực lượng Mỹ ở eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin của đài CNN, quân đội Mỹ hiện không sử dụng cá heo trong các chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy vậy, Hải quân Mỹ thực sự có một dự án mang tên "Chương trình Động vật biển" nhằm huấn luyện cá heo hỗ trợ phát hiện thủy lôi. Chương trình này đã kéo dài hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục triệu USD.

Những con cá heo trong chương trình này không phải "cá heo cảm tử" theo nghĩa tự hy sinh để kích nổ thủy lôi, mà chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát hiện mục tiêu. Chúng đã tham gia chiến dịch dọn dẹp mìn, ngư lôi ở Vịnh Ba Tư thời Chiến tranh Vùng Vịnh và sau khi Mỹ đem quân tham chiến tại Iraq năm 2003.

Theo đài BBC, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự vì Nga từng sử dụng loài động vật này để bảo vệ các cảng biển quan trọng.