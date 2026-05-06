Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 5/5 khẳng định Washington không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông và lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

"Lệnh ngừng bắn vẫn chưa kết thúc. Nhưng chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực áp đảo để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhắm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz", ông Hegseth.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine cáo buộc Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn được thông qua, nhưng cường độ vẫn dưới mức cần thiết để khiến Washington phải nối lại hoạt động không kích.

"Đó chỉ là những hành động quấy rối ở mức độ thấp, nhưng đối thủ không nên nhầm lẫn sự kiềm chế của chúng tôi với sự thiếu quyết đoán. Quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu lớn chống lại Iran nếu được lệnh", tướng Caine nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Cùng ngày 5/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chiến dịch không kích Iran đã kết thúc và trọng tâm của Mỹ hiện là "Dự án Tự do" nhằm bảo vệ an toàn hàng hải tại Hormuz.

"Như Tổng thống Trump đã thông báo với quốc hội, chúng tôi đã hoàn thành 'Chiến dịch Cuồng nộ'. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã chuyển hướng sang chiến dịch 'Tự do'. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục quyền tự do hàng hải ở Hormuz và sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Iran tấn công bất kỳ tài sản nào của Mỹ hoặc một trong những tàu thương mại đang lưu thông tại eo biển", ông Rubio thông tin.

Theo Ngoại trưởng Rubio, nhiều quốc gia đã ngỏ ý hỗ trợ chiến dịch mở cửa eo biển Hormuz của Mỹ, nhưng từ chối nêu tên cụ thể. Về tiến trình ngoại giao, ông Rubio nói Iran cần phải chấp nhận nhượng bộ để thúc đẩy việc đàm phán.

Về phía Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo Mỹ ngày 5/5 khuyên Iran nên hành động thông minh và đầu hàng. "Chúng ta đang có một cuộc xung đột nhỏ. Tôi nói như vậy vì Iran chưa bao giờ có cơ hội trước Mỹ, chính họ cũng biết điều đó. Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ bất chấp những lời đe dọa công khai của họ", ông Trump nói.